Assessoria de Pocah abre o jogo sobre suposta dívida milionária

A assessoria da cantora Pocah nega que ela tenha quebrado contrato com a Gold Produções, que gerencia a carreira de artistas, dois dias antes de entrar no Big Brother Brasil e tenha contraído uma dívida de 13 anos.
Segundo a assessoria de imprensa da cantora, houve um distrato com a empresa totalmente amigável e o motivo da mudança de escritório se deve ao fato da cantora ter outros objetivos para sua carreira.
"Informações sobre dívida de 390 mil reais, multa de 30 mil reais por mês durante 13 anos e rescisão de contrato dois dias antes da cantora entrar no Big Brohther Brasil não procedem", diz a nota.