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Gagliasso na Netflix

Com Gagliasso na Espanha, Gioh Ewbank diz estar sendo 'mulher em dobro'

"Tenho que ser mulher em dobro". É assim que a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 34, descreve a atual fase da sua vida, com dedicação total aos três filhos e ao seu trabalho. E sem ajuda do marido, o ator Bruno Gagliasso, 39

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2021 às 08:34
Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e os filhos Bless, Titi e Zyan, que completa cinco meses de vida
Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e os filhos Bless, Titi e Zyan Crédito: Instagram/@gioewbank
"Tenho que ser mulher em dobro". É assim que a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 34, descreve a atual fase da sua vida, com dedicação total aos três filhos e ao seu trabalho. E sem ajuda do marido, o ator Bruno Gagliasso, 39.
"Mãe, dar de mamá, ajudar na lição de casa da Títi e do Bless. E ainda encontrar tempo para o canal [no Youtube]. Mulher pode tudo. E mães descobrem que são sempre mais fortes do que imaginam", afirma ela em entrevista por email à reportagem.
Mãe de Títi, 7, Bless, 6, e do pequeno Zyan, de nove meses, Ewbank se prepara para passar seu primeiro Dia das Mães em dose tripla, enquanto Gagliasso grava uma série da Netflix em Madri, na Espanha. A previsão é que ele permaneça longe até agosto.
A ideia da família, como a artista já havia revelado em seu canal no Youtube, é passar um tempo na Europa também e matar a saudade de Gagliasso no meio desse período de gravações, mas apenas quando a pandemia mostrar sinais de melhora.
Enquanto isso, Ewbank segue se desdobrando, mas destaca que essa rotina também "está uma delícia, porque eu posso acompanhar cada minuto do crescimento deles". Segundo ela, a convivência 24 horas "dá trabalho mas também muito prazer e amor".
"A pandemia é um momento triste e grave no mundo. Eu espero realmente que essa fase passe e que logo tenhamos todos vacinados. Mas eu pude ficar meses dedicada apenas aos meus filhos, cada novo passo do Zyan e cada conquista de Títi e Bless, foram acompanhadas por mim como eu não teria conseguido sem a pandemia."
E com todos próximos, a atriz e apresentadora teve a chance também de fazer uma campanha para a rede de lojas Riachuelo ao lado dos três filhos. Segundo ela, uma oportunidade, já que as crianças vivem pedindo para fazer parte de suas fotos e gravações.
"Foi algo muito especial e vai ficar marcado para o resto da minha vida", afirma ela. "Assim como eu recebi influência da minha mãe, me preocupo em influenciar meus filhos a fazer o bem, respeitar o próximo, a natureza, ter empatia, serem honestos, entre tantas outras coisas."
A campanha da Riachuelo de Dia das Mães também traz nomes como a atriz Naiumi Goldoni, a influenciadora Andressa Suita e as apresentadoras Ju Ferraz, Sabrina Sato e Rafa Kaliman, mostrando a influência que as mães têm sobre seus filhos.
"E eu, como mãe, posso dizer o quanto essa campanha gera identificação, conexão e eterniza momentos que marcam nossas vidas e reflete no nosso jeito de ver o mundo, de falar, no jeito de ser", afirma Marcella Kanner, representante da rede de lojas.

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