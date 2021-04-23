Nick Carter anuncia nascimento de terceiro filho: 'Pequenas complicações'

Nick Carter publica foto para falar do nascimento de seu terceiro filho Crédito: Instagram/nickcarter

O cantor Nick Carter, 41, anunciou nesta quinta-feira (22) que sua mulher, Lauren Kitt, deu à luz ao terceiro filho do casal. No relato, o integrante da banda Backstreet Boys disse que o parto foi seguido de "pequenas complicações".

"Temos o orgulho de anunciar que nosso bebê chegou oficialmente, mas, como um pai sabe muito bem, às vezes as coisas não saem do jeito que você planejou. Temos passado por algumas pequenas complicações, mas as coisas parecem um pouco melhores depois da primeira noite", escreveu no Twitter.

We are proud to announce that our baby has officially arrived. 🙏🏻But as a parent knows all to very well, sometimes things don’t turn out the way you plan it. We have been experiencing some minor complications but things are looking a little better after the first night. — Nick Carter (@nickcarter) April 22, 2021

Em seu Instagram, o artista publicou uma foto usando máscara, touca e um avental hospitalar. "Sim, eu acredito. Peço a Deus que nos dê forças para proteger a mamãe e o bebê", escreveu ele na legenda do registro.

Carter e Kitt são casados desde 2014 e já tem dois filhos, Odin de 5 anos, e Saoirse de 1 ano e 6 meses. Em janeiro, Kitt deu uma entrevista à revista People dizendo que sofreu múltiplos abortos antes desta gravidez.

"Eu estava totalmente decidida a ter apenas dois filhos. E eu tinha me preparado para isso, e foi uma surpresa", disse . "Não tive nenhum sintoma. Eu não tinha nada indicando que estava grávida. E então um dia eu simplesmente senti algo se mover em meu corpo e disse 'Nick, há algo errado. Eu preciso ir ao médico. Algo está errado comigo'".