Nasce Bento, o segundo filho de Jorge Sampaoli no Brasil

Nasceu na manhã desta segunda-feira, 8 de fevereiro, em um hospital de Belo Horizonte, Bento, que é o quarto filho do técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli. Um dos filhos do treinador, Alejandro, postou uma foto em sua conta do Instagram, mostrando o pai com o mais novo membro do clã Sampaoli. -Bem-vindo, Bento-, postou Alejandro.
Bento é o segundo filho de Sampaoli com a chilena Paula Valenzuela, sua atual companheira. O técnico tem outra criança nascida no Brasil, León, que está com um ano de vida. Sampaoli tem ainda outros dois filhos, Sabrina e Alejandro, frutos de outro casamento.
Jorge Sampaoli está no Brasil desde 2019, quando dirigiu o Santos e em 2020 assumiu o Galo, que ainda sonha com o Brasileirão. O treinador está sendo cortejado pelo Olympique de Marseille, da França, que está sem um comandante desde a saída de André Villas Boas.