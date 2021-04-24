Ao lado da namorada Maria Clara, cantor sertanejo Marlon anuncia nascimento do filho Benício Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Marlon, 44, que fazia dupla com o irmão Maicon, anunciou o nascimento do filho na noite desta sexta (23) em uma rede social. Benício é fruto da relação do artista com a maquiadora e psicanalista Maria Clara Carvalho.

"E Deus me deu mais um amor incondicional na minha vida! Seja bem-vindo meu filho, Benício Leal Oliveira", escreveu o cantor em seu perfil no Instagram ao publicar uma foto com o recém-nascido. "Obrigada meu Deus!" foi a mensagem deixada por Maria Clara em uma rede social.

O casal recebeu várias mensagens de felicitações de amigos e famosos, com a do casal e ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio, que foram pais no final do ano passado. "Chegou", disse o ex-BBB.

O nascimento da criança acontece dois meses depois de o cantor Marlon ser internado com Covid-19 . Ao receber alta, o artista contou que passou por momentos difíceis nos oito dias em que esteve internado no hospital da Unimed Criciúma, em Santa Catarina.

"Hoje quero agradecer pela minha vida despindo-me de toda 'vaidade' dela. Foram dias difíceis que passei por conta da Covid e só Deus sabe o que eu passei para estar aqui hoje escrevendo pra vocês. Dias que pensei que não fosse passar, manhãs que achei que não fosse acordar e não teria força para respirar aquilo que de mais abundante temos, o oxigênio!", escreveu o cantor.

Marlon fazia dupla sertaneja com o irmão Maicon. Em outubro de 2018, os irmãos anunciam o fim da dupla após afirmaram que o mercado musical havia ficado restrito. "O mercado mudou muito e percebemos que o espaço para a nossa música ficou restrito demais. Nossa parceria foi firmada com respeito, honestidade, alegria e principalmente muito amor."

A dupla que tinha o sertanejo romântico à moda antiga como estilo, lançou sua última música em 2012, "Beijinho Teu" (2012), pouco após o CD/DVD "10 Anos de Sucesso Ao Vivo" (2011). A dupla chegou a ser indicada ao Grammy Latino já no primeiro disco, lançado em 2001. Os irmãos cantavam juntos desde pequenos.

POLÊMICA

A relação de Marlon com Maria Clara é marcada por uma polêmica. O cantor traiu a fisioterapeuta Letícia Oliveira, com que foi casado por 15 anos, com Maria Clara, que era mulher do melhor amigo dele e também era amiga de Letícia.

"Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era a minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos, ela por vezes foi a minha confidente", disse Letícia Oliveira, em seu perfil no Instagram, em novembro de 2020.

Na publicação, Letícia Oliveira afirmou ainda que estava tentando engravidar, e passou por dois abortos espontâneos. Disse ainda que havia conseguido uma fertilização e, quando foi comunicar a Marlon, ele pediu a separação, sem explicar os motivos.