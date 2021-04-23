'BBB 21': Fiuk, Gil e Viih Tube disputam a permanência até domingo

Venceria a prova o competidor que chegasse mais rapidamente ao final do tabuleiro. Porém, no meio do caminho havia uma série de armadilhas que fariam com que o participante recuasse para o início da partida. A prova do líder, basicamente, foi de sorte.

Na reta final, entre Juliette e Pocah, a cantora levou a melhor e saiu do paredão direto para a liderança do BBB 21. Ao receber a pulseira, ela escolheu Arthur e Viih Tube para estarem com ela na área vip e indicou Gil do Vigor direto para a berlinda.