AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Quem fica?

'BBB 21': Fiuk, Gil e Viih Tube disputam a permanência até domingo

Em noite de eliminação, Pocah escapa da berlinda, vira líder e indica Gilberto; confira a dinâmica dos próximos dias

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:23
iuk, Gil do Vigor e Viih Tube estão no paredão, que será definido no domingo
iuk, Gil do Vigor e Viih Tube estão no paredão, que será definido no domingo Crédito: Fábio Rocha/TV Globo
Um novo paredão foi formado na noite desta quinta-feira, 22, no Big Brother Brasil 21. O programa começou apresentando os melhores momentos dos últimos dias na casa e teve o resultado da disputa entre Arthur, Pocah e João Luiz, que saiu com 58,86% dos votos do público.
O professor não conseguiu se despedir dos colegas de reality no lado de fora da casa, pois a produção do programa havia preparado o esquema da prova do líder, que seria realizada na mesma noite, no gramado.
Os participantes que restaram vestiram coletes azuis e se dirigiram para o local da gincana. Como uma espécie de tabuleiro, em que as peças eram formadas por caricaturas dos próprios brothers, cada um deles deveria girar uma roleta com números de 1 a 3 e o símbolo de uma estrela, que valia 4 pontos.
Venceria a prova o competidor que chegasse mais rapidamente ao final do tabuleiro. Porém, no meio do caminho havia uma série de armadilhas que fariam com que o participante recuasse para o início da partida. A prova do líder, basicamente, foi de sorte.

Na reta final, entre Juliette e Pocah, a cantora levou a melhor e saiu do paredão direto para a liderança do BBB 21. Ao receber a pulseira, ela escolheu Arthur e Viih Tube para estarem com ela na área vip e indicou Gil do Vigor direto para a berlinda.

Depois, em votação secreta no confessionário, a mais votada da casa foi Viih Tube, que tinha direito a puxar algum colega, no chamado contragolpe. Ela escolheu Fiuk. O resultado será conhecido no domingo, 25, quando o programa terá a mesma dinâmica: saída do eliminado, nova prova do líder e formação de paredão.

Veja Também

BBB 21: Fiuk surpreende ao falar sobre 'questão financeira'

BBB 21: Famosos comemoram indicação de Viih Tube para o Paredão

De trabalho voluntário a noites sem dormir, como atuam adms dos competidores do BBB 21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Televisão BBB Reality show BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A religião por trás da Korin, pioneira na produção de frango orgânico no Brasil
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Saem os jogadores da Copa e entram em campo os candidatos às eleições
Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados