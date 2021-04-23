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BBB 21: Fiuk surpreende ao falar sobre 'questão financeira'

Confinado na casa mais vigiada do Brasil, o cantor Fiuk está emparedado ao lado de Gilberto e Viih Tube. Ao defender sua permanência em 30 segundos, o artista chamou atenção ao mencionar que precisava ficar por "questão financeira".

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 12:40
BBB 21: o brother Fiuk
BBB 21: o brother Fiuk Crédito: TV Globo/Reprodução
Confinado na casa mais vigiada do Brasil, o cantor Fiuk está emparedado ao lado de Gilberto e Viih Tube. Ao defender sua permanência em 30 segundos, o artista chamou atenção ao mencionar que precisava ficar por "questão financeira".
"Mais uma vez aqui no Paredão. É muito difícil passar por isso de novo, seguido. É o maior desafio da minha vida. Preciso muito ficar aqui. Em questão financeira, por tudo. Preciso muito ficar, é meu sonho ficar aqui. Peço do fundo do meu coração para todo mundo votar de novo e me ajudar", disse o cantor.
"Quero muito ficar até onde der" finalizou. O discurso chamou atenção pelo fato de Fiuk ser filho do cantor de sucesso Fábio Jr., 67. Recentemente o artista colocou à venda uma mansão por R$ 8,5 milhões, segundo o site Quem.
A Internet comentou muito sobre o fato, fazendo brincadeiras e demonstrando questionamentos sobre a afirmação do confinado. "Se Fiuk tem uma questão financeira eu tenho um questionário inteiro", disse um internauta.
Gilberto disse em seu discurso que nunca imaginou chegar tão longe na competição. "Estou muito grato por todo mundo que já me ajudou. Eu imploro de novo para vocês. Vamos votar, vamos me ajudar. Eu quero muito estar aqui dentro", começou.
"Sei de tudo que eu já fiz, entendo que passei por várias emoções, mas eu entrei aqui para isso. Por favor, vamos votar, eu quero chegar na Final. Está muito pertinho", completou. Já Viih Tube, que está em seu primeiro paredão disse que já errou no jogo, mas fez tudo com seu coração.
"Brasil, eu quero muito ficar. Eu ter entrado aqui foi uma conquista pessoal muito grande, porque eu fui eu, sem medo. Errando ou não. Isso é muito importante para mim, só eu sei o tanto. Quando eu errei, acertei, me arrependi, amei pessoas aqui, foi tudo de coração e sempre tentando acertar", afirmou.
"Acho que consegui ser sincera com cada um aqui, comigo mesma e com o público. Quero muito continuar aqui", finalizou a youtuber.

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