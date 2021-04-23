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Paredão

João Luiz é eliminado do BBB 21 com 58,86% dos votos

João Luiz foi eliminado no Paredão desta quinta-feira (22), o 12° do Big Brother Brasil 21 (Globo). O professor foi quem mais votos (58,86%) recebeu para deixar a casa e está fora da disputa

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 08:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 08:49
João Luiz Pedrosa, do BBB 21, com os pais
João Luiz Pedrosa, do BBB 21, com os pais Crédito: Instagram/joaolpedrosa
João Luiz foi eliminado no Paredão desta quinta-feira (22), o 12º do Big Brother Brasil 21 (Globo). O professor foi quem mais votos (58,86%) recebeu para deixar a casa e está fora da disputa.
Pocah e Arthur, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 28,21% e 12,93% dos votos, respectivamente. Pocah foi indicada pelo líder Gilberto. Os outros emparedados foram Arthur e João Luiz, os mais votados pela casa
Nesta semana, não teve prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados foram direto para votação popular.
Gil levou a melhor na Prova do Líder realizada ao vivo durante a edição do programa de terça (20), logo após a eliminação de Caio do reality. Ele recebeu as pulseiras do Vip e distribuiu para Juliette, Fiuk e João Luiz. Com a decisão, Pocah, Camilla, Arthur e Viih Tube estão na Xepa.
Na Prova do Líder, cada confinado tinha direito de arremessar cinco bolas para acertar três ingredientes da cerveja Amstel: malte, lúpulo e água. Gil foi o único que acertou os três ingredientes e ganhou uma viagem para Amsterdã com acompanhante.
No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda. O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.

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