Ídolo do Flamengo, Gabigol torce para capixaba Arthur ficar no BBB 21

Ídolo do Flamengo, Gabigol torce por permanência de capixaba Arthur no BBB 21 Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O jogador do Flamengo Gabigol, atacante do time rubro-negro carioca, publicou nas redes sociais o apoio ao capixaba Arthur Picoli, que disputa a permanência na formação atual do BBB 21. O cachoeirense, de Conduru, está no paredão que será decidido nesta quinta-feira (22), junto aos brothers João Luiz e Pocah.

Capixaba Arthur em cena no "BBB 21" Crédito: Rede Globo/Reprodução

O atleta e ídolo do confinado, postou no Twitter que Arthur não deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. "E digo mais... O Arthur não tem que sair, me julguem", escreveu o jogador.

E digo mais.. O Arthur não tem que sair, me julguem! Hahahahahaha — Gabi ?? (@gabigol) April 22, 2021

A mensagem levou os flamenguistas e fãs do brother ao delírio. Animado com a repercussão, Gabigol formalizou o convite para o capixaba visitar o Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube de futebol, no Rio de Janeiro, quando deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Hahahaha imagina quando ele for conhecer o Ninho? Já está convidado https://t.co/914rfLXBbh — Gabi ?? (@gabigol) April 22, 2021

Nos últimos dias, a popularidade do conduruense vem crescendo , sendo que o participante do reality show pode ser considerado uma verdadeira "caixinha de surpresas". Um dos participantes mais queridos no início do "BBB 21" em janeiro, chegando a entrar na casa presenteado com uma imunidade do público, o cachoeirense logo foi mudando de comportamento, o que desagradou muitos espectadores.

Entre escolhas consideradas erradas pelo público – especialmente uma parceria com Projota, um dos que são tidos como vilões da edição – e um relacionamento conflituoso com Carla Diaz, onde chegou a ser acusado nas redes sociais de ser machista, o crossfiteiro viu sua popularidade despencar, a ponto de ser "cancelado" pelos internautas.