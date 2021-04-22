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Ídolo do Flamengo, Gabigol torce para capixaba Arthur ficar no BBB 21

O cachoeirense, de Conduru, está no paredão que será decidido nesta quinta-feira (22), junto aos brothers João Luiz e Pocah

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 20:25

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 abr 2021 às 20:25
Gabigol Flamengo
Ídolo do Flamengo, Gabigol torce por permanência de capixaba Arthur no BBB 21 Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O jogador do Flamengo Gabigol, atacante do time rubro-negro carioca, publicou nas redes sociais o apoio ao capixaba Arthur Picoli, que disputa a permanência na formação atual do BBB 21. O cachoeirense, de Conduru, está no paredão que será decidido nesta quinta-feira (22), junto aos brothers João Luiz e Pocah.
Capixaba Arthur em cena no
Capixaba Arthur em cena no "BBB 21" Crédito: Rede Globo/Reprodução
O atleta e ídolo do confinado, postou no Twitter que Arthur não deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. "E digo mais... O Arthur não tem que sair, me julguem", escreveu o jogador.
A mensagem levou os flamenguistas e fãs do brother ao delírio. Animado com a repercussão, Gabigol formalizou o convite para o capixaba visitar o Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube de futebol, no Rio de Janeiro, quando deixar a casa mais vigiada do Brasil. 
Nos últimos dias, a popularidade do conduruense vem crescendo, sendo que o participante do reality show pode ser considerado uma verdadeira "caixinha de surpresas". Um dos participantes mais queridos no início do "BBB 21" em janeiro, chegando a entrar na casa presenteado com uma imunidade do público, o cachoeirense logo foi mudando de comportamento, o que desagradou muitos espectadores.
Entre escolhas consideradas erradas pelo público – especialmente uma parceria com Projota, um dos que são tidos como vilões da edição – e um relacionamento conflituoso com Carla Diaz, onde chegou a ser acusado nas redes sociais de ser machista, o crossfiteiro viu sua popularidade despencar, a ponto de ser "cancelado" pelos internautas.
Esperto, com a saída de Projota e Carla, Arthur "mudou de rumo" no reality, tomando uma postura mais leve e divertida, falando mais da sua vida fora da casa e se aproximando de Gilberto, um dos favoritos a vencer a atração (fãs chegaram a shippar o "casal" Gilthur). O resultado? O moço de Conduru voltou aos trending topics do Twitter, recebendo elogios, juras de amor (!) e uma (grande) torcida para vencer. O próprio Tiago Leifert falou abertamente que Athur se reinventou no jogo. Os fãs adoraram!

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