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Diretor do reality

Boninho participa de festa do BBB 21 vestido de dummy

Nesta quarta (21), ele compartilhou fotos e vídeos no Instagram da preparação para a festa. A mulher do diretor, a apresentadora Ana Furtado, comentou o vídeo dizendo que o marido arrasou

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 08:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 08:12
O diretor do Big Brother Brasil 21, Boninho, 58, cumpriu a promessa que tinha feito para fãs do programa de participar de uma festa do reality vestido de dummy. Nesta quarta (21), ele compartilhou fotos e vídeos no Instagram da preparação para a festa.
BBB 21
Boninho entra na casa do BBB 21 vestido de dummy Crédito: Instagram Stories | @jbboninho
"Foi, dançar com essa máscara e essa aqui [de dummy] só para fazer uma graça, já valeu o ano. Valeu BBB", disse ele vestido de dummy em um vídeo publicado no Instagram.
A mulher do diretor, a apresentadora Ana Furtado, comentou o vídeo dizendo que o marido arrasou. "Te reconheci no primeiro segundo da festa", escreveu.
Internautas elogiaram o diretor do BBB dizendo que ele "arrasa demais". Outra comentou o vídeo dizendo que Boninho arrasa demais. "Essa edição tinha que ter você lá dentro, mesmo de dummy! Você como sempre, incrível!", escreveu.

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