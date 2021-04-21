Capixaba Arthur renasce no "BBB 21" e entra na briga por R$ 1,5 milhão

Capixaba Arthur em cena no "BBB 21" Crédito: Rede Globo/Reprodução

O capixaba Arthur Picoli é uma "caixinha de surpresas" (desculpem o clichê!). Um dos participantes mais queridos no início do "BBB 21" em janeiro, chegando a entrar na casa presenteado com uma imunidade do público, o cachoeirense logo foi mudando de comportamento, o que desagradou muitos espectadores.

Entre escolhas consideradas erradas pelo público – especialmente uma parceria com Projota, um dos que são tidos como vilões da edição – e um relacionamento conflituoso com Carla Diaz, onde chegou a ser acusado nas redes sociais de ser machista, o crossfiteiro viu sua popularidade despencar, a ponto de ser "cancelado" pelos internautas.

Gilberto, um dos favoritos a vencer a atração (fãs chegaram a shippar o "casal" Gilthur). O resultado? O moço de Esperto, com a saída de Projota e Carla, Arthur "mudou de rumo" no reality, tomando uma postura mais leve e divertida, falando mais da sua vida fora da casa e se aproximando de, um dos favoritos a vencer a atração (fãs chegaram a shippar o "casal" Gilthur). O resultado? O moço de Conduru (distrito de Cachoeiro de Itapemirim , no Espírito Santo ) voltou aos trending topics do Twitter, recebendo elogios, juras de amor (!) e uma (grande) torcida para vencer. O próprio Tiago Leifert falou abertamente que Athur se reinventou no jogo. Os fãs adoraram, lógico!

o vt mais lindo de todos foi dele pic.twitter.com/VkfVw92gdC — isa. (@isaspeak) April 21, 2021

Momento em que o Arthur dá detalhes de quando encontrou a Pocah passando mal no banheiro#BBBB21 l #RedeBBB l #BBB21 l Roberto Carlos l Aí Pocah l Essa Pocahpic.twitter.com/ffesQifZby — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) April 20, 2021

E mais uma vez o Arthur dando aula de gentileza! ? — POCAH ? (@Pocah) April 20, 2021

Pocah chora e desabafa com Arthur: "Ainda bem que tenho você como amigo, porque eu não ia suportar sozinha" ?



→ https://t.co/mzq9r5A0V4 • #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/zFPthG8qGp — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2021

Ele sempre foi muito respeitoso c todos, infelizmente o programa nunca quis mostrar esse lado dele.... — Jucilene Damasceno (@JucileneDamasc1) April 20, 2021

Não à toa, há dois dias o perfil do bonitão no Instagram comemorou a chegada de 2 milhões de seguidores, fruto de seu "novo" bom-mocismo.

FAMÍLIA

Em entrevista recente à revista "Quem", a irmã do brother, Thaís Picoli, disse que está confiante no jogo do rapaz. Ela afirmou que o crossfiteiro está sendo ele mesmo, mostrando suas qualidades e defeitos.

Na matéria, Thaís ainda conta que o público tem entendido melhor o capixaba. No começo, ela e sua família tiveram que lidar com muitos ataques de ódio na internet, devido ao jogo inicial de Arthur. Atualmente, diz se orgulhar dos fãs que ele conquistou.

Arthur Picoli, em ação no "BBB 21": "eu vejo flores em você!" Crédito: Rede Globo/Reprodução

“Por um período, os ataques foram muitos e intensos, mas como os fãs do Arthur são maravilhosos, eles nos encheram de tanto amor, que nós conseguimos passar por tudo de uma forma não tão pesada. Focamos em coisas boas e as ruins tentávamos ignorar o máximo possível. Foi fácil? Não, nem um pouco. Mas os fãs fizeram com que tudo se tornasse mais leve”, complementou.

A sister do cachoeirense afirmou ainda que se o rapaz vencer o prêmio do "BBB" pretende abrir uma academia de crossfit e, consequentemente, melhorar sua vida e da família, além de dar continuidade aos projetos sociais que realizava em Conduru e em cidades próximas.

NA BERLINDA