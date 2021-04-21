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De cancelado a queridinho

Capixaba Arthur renasce no "BBB 21" e entra na briga por R$ 1,5 milhão

Bom humor, aproximação com Gilberto, gentileza com os colegas de atração, e uma vida cheia de dificuldades podem ser considerados os pontos positivos do brother, que voltou a ser elogiado pelos fãs nas redes sociais

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 12:50

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

21 abr 2021 às 12:50
Capixaba Arthur em cena no
Capixaba Arthur em cena no "BBB 21" Crédito: Rede Globo/Reprodução
O capixaba Arthur Picoli é uma "caixinha de surpresas" (desculpem o clichê!). Um dos participantes mais queridos no início do "BBB 21" em janeiro, chegando a entrar na casa presenteado com uma imunidade do público, o cachoeirense logo foi mudando de comportamento, o que desagradou muitos espectadores.
Entre escolhas consideradas erradas pelo público – especialmente uma parceria com Projota, um dos que são tidos como vilões da edição – e um relacionamento conflituoso com Carla Diaz, onde chegou a ser acusado nas redes sociais de ser machista, o crossfiteiro viu sua popularidade despencar, a ponto de ser "cancelado" pelos internautas.

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Esperto, com a saída de Projota e Carla, Arthur "mudou de rumo" no reality, tomando uma postura mais leve e divertida, falando mais da sua vida fora da casa e se aproximando de Gilberto, um dos favoritos a vencer a atração (fãs chegaram a shippar o "casal" Gilthur). O resultado? O moço de Conduru (distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo) voltou aos trending topics do Twitter, recebendo elogios, juras de amor (!) e uma (grande) torcida para vencer. O próprio Tiago Leifert falou abertamente que Athur se reinventou no jogo. Os fãs adoraram, lógico!
Bom moço, cheio de projetos sociais, progressista e obrigado a vencer vários desafios na vida (chegou a dormir na rua quando adolescente, ao tentar a vida em Goiânia), o capixaba foi elogiado por socorrer Pocah, após ela passar mal no banheiro, minutos depois do temido "Jogo da Discórdia", na segunda-feira (19).   
Não à toa, há dois dias o perfil do bonitão no Instagram comemorou a chegada de 2 milhões de seguidores, fruto de seu "novo" bom-mocismo. 

FAMÍLIA

Em entrevista recente à revista "Quem", a irmã do brother, Thaís Picoli, disse que está confiante no jogo do rapaz. Ela afirmou que o crossfiteiro está sendo ele mesmo, mostrando suas qualidades e defeitos.
Na matéria, Thaís ainda conta que o público tem entendido melhor o capixaba. No começo, ela e sua família tiveram que lidar com muitos ataques de ódio na internet, devido ao jogo inicial de Arthur. Atualmente, diz se orgulhar dos fãs que ele conquistou.
Arthur Picoli, em ação no
Arthur Picoli, em ação no "BBB 21": "eu vejo flores em você!" Crédito: Rede Globo/Reprodução
“Por um período, os ataques foram muitos e intensos, mas como os fãs do Arthur são maravilhosos, eles nos encheram de tanto amor, que nós conseguimos passar por tudo de uma forma não tão pesada. Focamos em coisas boas e as ruins tentávamos ignorar o máximo possível. Foi fácil? Não, nem um pouco. Mas os fãs fizeram com que tudo se tornasse mais leve”, complementou. 
A sister do cachoeirense afirmou ainda que se o rapaz vencer o prêmio do "BBB" pretende abrir uma academia de crossfit e, consequentemente, melhorar sua vida e da família, além de dar continuidade aos projetos sociais que realizava em Conduru e em cidades próximas.

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NA BERLINDA

O "novo" Arthur, mais que nunca, precisa do apoio dos fãs. No programa desta terça-feira (20), o capixaba foi um dos mais votados pela casa e está no paredão, ao lado de João Luiz (que também foi votado pelos participantes) e Pocah, indicada pelo líder Gilberto. O mais votado será eliminado na atração de quinta-feira (22).  

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