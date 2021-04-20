Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'BBB 21': Filha de Pocah é alvo de ataques racistas nas redes sociais

Vitória, de 5 anos, recebe ofensas e marido da cantora diz que irá processar internautas

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:04
A cantora Pocah e sua filha Vitória, de cinco anos
A cantora Pocah e sua filha Vitória, de cinco anos Crédito: Instagram/ @pocah
O administrador do perfil de Pocah nas redes sociais denunciou uma série de mensagens racistas direcionadas à filha da participante do Big Brother Brasil 21. Os ataques à Vitória, que tem 5 anos, aconteceram depois da funkeira ter um desentendimento com Juliette no reality show.
A briga entre as sisters aconteceu neste domingo, 18, quando a paraibana descobriu que foi um dos votos da cantora para o paredão. As duas tentaram conversar novamente ontem, porém voltaram a discutir.
No perfil de Pocah no Twitter, nesta segunda-feira, 19, o administrador fez um desabafo sobre as ofensas que a Vitória está recebendo. "É louco pensar que essas mensagens, direcionadas a uma criança de 5 anos, são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu votar em um jogo de votação, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas?."
O marido de Pocah, Ronan Souza, também se pronunciou em stories na madrugada desta terça-feira, 20. "Isso é inadmissível, ela é uma criança de 5 anos. O que eu posso fazer é tomar as medidas legais. Agora, vou fingir para ela que não aconteceu nada, vou fazer ela brincar e ver filme, mas estou com o coração bem dolorido", desabafou.

EQUIPE DE JULIETTE SE POSICIONA

Após o perfil da funkeira divulgar as ofensas, a equipe de Juliette declarou: "Nossa mensagem é, sobretudo, para dizer que repudiamos qualquer ataque e crime, à Vitória e à família de qualquer participante".
Eles ainda revelaram que isso está sendo praticado por outras torcidas: "Tem dezenas de prints de torcida alheia combinando de se passar por cacto [torcida de Juliette] e fazer esses ataques, o que é 100% lamentável".

ENTENDA A DISCUSSÃO DE JULIETTE E POCAH

Neste domingo, 18, a paraibana perguntou para Pocah se tinha votado nela. A cantora confirmou e deixou Juliette surpresa.
"Você acha que eu queria isso? Você já votou em mim", disse Pocah. A maquiadora se negou a conversar com a funkeira naquele momento e foi amparada por Camilla de Lucas e João Luiz, na cozinha.
Em outro momento, a cantora voltou ao cômodo e as duas retomaram a discussão. "Cara, na boa, eu estou muito magoada. Se você quiser falar agora a gente vai se machucar", reforçou Juliette. "Tudo bem, você está magoada, mas não acho que é para tanto não, você nem está no paredão," defendeu-se Pocah.

Veja Também

BBB 21: ausente há mais de 15 anos, pai de Gil do Vigor reaparece e quer abraçá-lo

BBB 21: Semana terá três eliminações; entenda a dinâmica

Pocah passa mal e é levada às pressas ao confessionário do BBB 21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos mc pocahontas Racismo Rede Globo BBB Reality show BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que não estava preocupado durante ataque em jantar
Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados