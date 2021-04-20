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Fez contato com a família

BBB 21: ausente há mais de 15 anos, pai de Gil do Vigor reaparece e quer abraçá-lo

Participante do reality havia mencionado que se viesse a ganhar a liderança da casa, iria querer uma foto do pai. A prova do líder, no entanto, foi vencida pela sister e influenciadora digital Viih Tube

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 11:02

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 abr 2021 às 11:02
BBB 21: Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor
BBB 21: Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Globo
Ausente desde a infância de Gilberto J. Nogueira, o pai do brother reapareceu e fez contato com a família do confinado, dizendo que ama o filho, como informou o jornal Extra nesta terça-feira (20). Gil do Vigor, como é chamado o participante do Big Brother Brasil 21, havia mencionado que se viesse a ganhar a liderança da casa, iria querer uma foto do pai.
“Se eu ganhar a liderança, quero uma foto do meu pai. Não tenho uma foto com ele, mas gostaria de vê-lo”, afirmou o doutorando em Economia. A prova do líder, no entanto, foi vencida pela sister e influenciadora digital Viih Tube, que indicou Gilberto ao paredão.
Ainda segundo o Extra, o pernambucano ainda criança, aos 4 anos, viu o pai sair de casa e nunca mais voltar, após um casamento turbulento com a mãe, Jacira Santana. Gil do Vigor, que hoje tem 29 anos, não encontra o pai, de 61 anos, há pelo menos 15 anos. De acordo com informações do veículo carioca, o brother não vê o pai desde que o convidou para um concurso de modelos do qual iria participar e ouviu do pai que não iria, pois sentia vergonha dele.
Gilberto, o pai, no entanto, quer apagar os momentos difíceis com o filho - incluindo a desconfiança da paternidade por conta da cor do brother quando nasceu. “Tenho muito orgulho de quem ele é quando o vejo pela TV. Meu filho está realizando um sonho, é um batalhador mesmo, estudioso, chegou longe onde ninguém podia imaginar”, disse ao Extra.
O jornal ainda descobriu que seu Gilberto mora há três horas da casa de Gil do Vigor e vive de bicos. Garantindo que não perde um programa, ele diz não ter preconceitos quanto ao brother ser gay e só quer um abraço. “Só quero poder dar um abraço apertado nele... E dizer que amo muito ele. Nunca disse isso para o meu filho", disso ao jornal.

POCAH PASSA MAL

Na madrugada após jogo da discórdia, realizado na noite desta segunda-feira (19) na casa mais vigiada do Brasil, a cantora Pocah passou mal. A sister, que pode ter exagerado no álcool, deu um susto nos participantes e nos espectadores que acompanhavam o programa pela plataforma Globoplay, sendo que as imagens da casa chegaram a ser interrompidas pela produção, e a cantora precisou ser levada ao confessionário.
Ainda no quarto colorido, em companhia de Camilla de Lucas, a funkeira dava sinais de que não estava bem. Ela chegou a cair no chão e afirmar que estava 'enjoada'.
Em seguida, com as imagens já cortadas, e com transmissão apenas para a academia de ginástica da casa do Big Brother Brasil 21, Caio Affiune comenta que o capixaba Arthur Picoli havia sido chamado para ajudar a sister.
Momentos depois, Pocah retornou ao quarto para descansar e a transmissão seguiu normalmente.

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