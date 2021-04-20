Pocah passa mal e é levada às pressas ao confessionário do BBB 21

Na madrugada após jogo da discórdia, realizado na noite desta segunda-feira (19) na casa mais vigiada do Brasil, a cantora Pocah passou mal. A sister, que pode ter exagerado no álcool, deu um susto nos participantes e nos espectadores que acompanhavam o programa pela plataforma Globoplay, sendo que as imagens da casa chegaram a ser interrompidas pela produção, e a cantora precisou ser levada ao confessionário.
Ainda no quarto colorido, em companhia de Camilla de Lucas, a funkeira dava sinais de que não estava bem. Ela chegou a cair no chão e afirmar que estava 'enjoada'.
Em seguida, com as imagens já cortadas, e com transmissão apenas para a academia de ginástica da casa do Big Brother Brasil 21, Caio Affiune comenta que o capixaba Arthur Picoli havia sido chamado para ajudar a sister. Nas redes sociais, a postura do crossfiteiro foi elogiada: "Aula de gentileza", eis que o brother se preocupou na hora de buscar Pocah no banheiro, já que não sabia se ela estaria com ou sem roupa. "Eu cheguei lá e ela estava no banheiro. Ainda perguntei: você está sem roupa? Fiquei com medo dela ficar sem graça", disse ele.
Momentos depois, Pocah retornou ao quarto para descansar e a transmissão seguiu normalmente.
Para o jogo da discórdia desta segunda-feira (19) o tema foi o aniversário do Rei Roberto Carlos. O itinerário da reunião de condomínio contou com versos inspirados na letra do consagrado cantor brasileiro. Cada brother então recebeu uma placa dizendo "Esse cara sou eu" para interagir com as letras das canções do aniversariante.
Já na primeira letra apresentada, da música "Ilegal, imoral ou engorda", Viih Tube apontou Gilberto: ""Todo mundo tem um Gil dentro de si", dando a entender que Gil do Vigor é o mais conspiratório da casa.