Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reta final

BBB 21: Semana terá três eliminações; entenda a dinâmica

O apresentador Tiago Leifert disse para o público, na noite desta segunda (19), que três eliminações vão ocorrer até o próximo domingo (25).

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 10:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2021 às 10:21
O apresentador do BBB 21, Tiago Leifert
O apresentador do BBB 21, Tiago Leifert Crédito: Globo/João Cotta
A semana do Big Brother Brasil 21 será bem movimentada. O apresentador Tiago Leifert disse para o público, na noite desta segunda (19), que três eliminações vão ocorrer até o próximo domingo (25).
Nesta terça (20), após a disputa entre Caio, Fiuk e Gilberto, uma nova Prova do Líder será realizada e um novo Paredão formado.
A eliminação acontecerá quinta (22), quando uma outra dinâmica para a escolha do líder vai ocorrer, assim como a formação de mais um Paredão.
No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda.
O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.

SUPERSEMANA DO BBB

TERÇA (20)
> Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto
> Nova Prova do Líder
> Nova formação de Paredão
QUINTA (22)
> Eliminação do Paredão formado na terça-feira (20)
> Nova Prova do Líder
> Nova Formação de Paredão
DOMINGO (25)
> Eliminação do Paredão formado na quinta-feira (22)
> Nova Prova do Líder
> Nova Formação de Paredão

Veja Também

Pocah passa mal e é levada às pressas ao confessionário do BBB 21

Roberto Carlos ganha bolo da produção do BBB 21 e celebra a distância

BBB 21: Pocah se irrita com Juliette após cobrança por voto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Tiago Leifert BBB BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados