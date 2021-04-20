BBB 21: Semana terá três eliminações; entenda a dinâmica

A semana do Big Brother Brasil 21 será bem movimentada. O apresentador Tiago Leifert disse para o público, na noite desta segunda (19), que três eliminações vão ocorrer até o próximo domingo (25).
Nesta terça (20), após a disputa entre Caio, Fiuk e Gilberto, uma nova Prova do Líder será realizada e um novo Paredão formado.
A eliminação acontecerá quinta (22), quando uma outra dinâmica para a escolha do líder vai ocorrer, assim como a formação de mais um Paredão.
No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda.
O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.
SUPERSEMANA DO BBB
TERÇA (20)
> Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto
> Nova Prova do Líder
> Nova formação de Paredão
QUINTA (22)
> Eliminação do Paredão formado na terça-feira (20)
> Nova Prova do Líder
> Nova Formação de Paredão
DOMINGO (25)
> Eliminação do Paredão formado na quinta-feira (22)
> Nova Prova do Líder
> Nova Formação de Paredão