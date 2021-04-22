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'Sensação de liberdade', diz Jojo Todynho após retirada de balão gástrico

A cantora conta que estava se sentindo desconfortável com o procedimento que auxilia na perda de peso

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2021 às 19:20
Jojo Todynho revelou que emagreceu 14kg com balão gástrico
Jojo Todynho revelou que emagreceu 14kg com balão gástrico Crédito: Instagram/ @jojotodynho
Jojo Todynho foi a um hospital nesta quarta-feira, 21, para retirar o balão intragástrico que ela havia colocado para auxiliar no seu processo de emagrecimento. A cantora estava com o instrumento no estômago há quase um mês. Em stories, a campeã de A Fazenda 12 apareceu no hospital dizendo que estava bem e que explicaria depois o que estava acontecendo. No início da tarde, já em casa, contou que decidiu retirar o balão por não se sentir confortável.
"Estou bem, graças a Deus. Antes de começar as fake news, já aviso que estou ótima", iniciou a funkeira. "Quero agradecer a todos pelo carinho. Fui fazer a retirada do balão, porque ele estava me causando muito desconforto. Fiquei 25 dias com ele e perdi 14 quilos".
O balão intragástrico é uma alternativa não-cirúrgica para a perda de peso que promove, temporariamente, uma sensação de maior saciedade. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a remoção do balão de silicone é realizada, geralmente, seis meses após a sua colocação, mas a cantora decidiu retirar antes.
"Agora, é tomar vergonha na cara para me cuidar e poder beber água em paz, porque estava difícil, de verdade. Sabe a sensação de liberdade? É o que estou sentindo. Foi ótimo, mas já deu o que tinha que dar", finalizou a artista.

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