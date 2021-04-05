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Jojo Todynho anuncia fim do namoro apenas dois dias após torná-lo público

Após cantora mostrar namorado, modelo disse também estar se relacionando com ele

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 17:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2021 às 17:43
"Foi eterno enquanto durou" o namoro de Jojo Todynho (24) e Polidoro Júnior (24), zagueiro do São Caetano. A cantora usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para revelar que está solteira novamente. O namoro havia sido comunicado aos fãs no sábado (3).
"Vou tentar ser curta e breve", disse. "Quem me acompanha sabe que não falo e não exponho minha vida pessoal por diversos motivos que não cabem falar aqui. Mas vim comunicar a todos, até porque eu tenho que fazer isso, que a partir de hoje sou uma mulher solteira, livre."
Jojo Todynho assume namoro com Polidoro Júnior Jojo Todynho assume namoro com Polidoro Júnior pelas redes sociais
Jojo Todynho assume namoro com Polidoro Júnior Jojo Todynho assume namoro com Polidoro Júnior pelas redes sociais Crédito: Reprodução
A cantora ainda citou com um trecho da música "O Golpe Tá Aí". "O golpe tá aí, cai quem quer", complementou. "E quase que eu caí, mas Deus deu vitória. Como diz minha tia, o que os ventos não contam, a internet mostra. É isso."
Após a revelação do namoro, a modelo Cristina Mendonça (29) contou à colunista Fábia Oliveira, do jornal "O Dia", que também estava se relacionando com Polidoro e que ficou surpresa ao saber do namoro com Jojo. "Descobri como todo mundo, pelas redes sociais, Instagram dela, porque eu também seguia a Jojo e acompanhava o trabalho dela", disse à publicação.

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"Quero deixar claro que não tenho nada contra ela", continuou. "Só deixei de segui-la porque me fez muito mal ver aquilo. Na quarta, quinta e sexta-feira, ele estava junto comigo em São Paulo e estávamos fazendo planos de a gente ficar juntos quando eu voltasse para o Brasil. Estou em Cancún, no México, agora. Estou me sentindo muito triste, um lixo. Ele queria ficar comigo e a Jojo e enganar as duas."
A modelo afirmou que Polidoro havia lhe dito que Jojo era apenas uma amiga. Ela ainda disse que descobriu que ele ficava ainda com outras mulheres e acredita que o jogador se envolveu com a vencedora de "A Fazenda 12" (Record) por interesse. "Acho que ele só queria a fama dela mesmo", afirmou. "Infelizmente, o que ela pode dar para ele, eu não posso. Não ganhei um reality show, não tem R$ 1,5 milhão de reais e toda aquela fama."

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