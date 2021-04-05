Jojo Todynho anuncia fim do namoro apenas dois dias após torná-lo público

"Foi eterno enquanto durou" o namoro de Jojo Todynho (24) e Polidoro Júnior (24), zagueiro do São Caetano. A cantora usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para revelar que está solteira novamente. O namoro havia sido comunicado aos fãs no sábado (3).

"Vou tentar ser curta e breve", disse. "Quem me acompanha sabe que não falo e não exponho minha vida pessoal por diversos motivos que não cabem falar aqui. Mas vim comunicar a todos, até porque eu tenho que fazer isso, que a partir de hoje sou uma mulher solteira, livre."

Jojo Todynho assume namoro com Polidoro Júnior Jojo Todynho assume namoro com Polidoro Júnior pelas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora ainda citou com um trecho da música "O Golpe Tá Aí". "O golpe tá aí, cai quem quer", complementou. "E quase que eu caí, mas Deus deu vitória. Como diz minha tia, o que os ventos não contam, a internet mostra. É isso."

Após a revelação do namoro, a modelo Cristina Mendonça (29) contou à colunista Fábia Oliveira, do jornal "O Dia", que também estava se relacionando com Polidoro e que ficou surpresa ao saber do namoro com Jojo. "Descobri como todo mundo, pelas redes sociais, Instagram dela, porque eu também seguia a Jojo e acompanhava o trabalho dela", disse à publicação.

"Quero deixar claro que não tenho nada contra ela", continuou. "Só deixei de segui-la porque me fez muito mal ver aquilo. Na quarta, quinta e sexta-feira, ele estava junto comigo em São Paulo e estávamos fazendo planos de a gente ficar juntos quando eu voltasse para o Brasil. Estou em Cancún, no México, agora. Estou me sentindo muito triste, um lixo. Ele queria ficar comigo e a Jojo e enganar as duas."