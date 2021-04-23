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Pocah é a nova líder; Gil, Viih Tube e Fiuk estão no paredão do BBB 21

A líder ganhou R$ 23 mil reais em prêmios que acumulou durante o percurso no tabuleiro. Nesta fase do reality, não tem prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados vão direto para votação popular

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 08:41
Pocah
Pocah é a nova líder do BBB 21 e indica Gilberto ao paredão Crédito: Reprodução/ @pocah
Pocah é o nova líder do Big Brother Brasil 21 (Globo) e indicou Gilberto ao 14º Paredão. O segundo emparedado foi Viih Tube pelo voto da casa, e puxou Fiuk no contragolpe para a berlinda. Nesta fase do reality, não tem prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados vão direto para votação popular.
Pocah levou a melhor na Prova do Líder realizada ao vivo durante a edição do programa desta quinta (22) logo após a eliminação de João Luiz do reality. Ela ganhou R$ 23 mil reais em prêmios que acumulou durante o percurso no tabuleiro.
Pocah recebeu as pulseiras do Vip e distribuiu para Arthur, Viih Tube. Com isso, Juliette, Gil, Fiuk e Camilla ficaram na Xepa. Logo após a distribuição das pulseiras, os confinados perguntaram quem era o dummy que dançava na festa do BBB, de quarta (21).
Na Prova do Líder, cada participante teve que rodar uma roleta e obedecer o comando da casa do tabuleiro. A estrelinha indicava que o confinado deveria andar quatro casas. Na quarta rodada do jogo, ficaram Juliette, Pocah e Viih Tube, mas a funkeira ganhou a liderança.
No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda. O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.

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