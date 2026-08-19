Flu supera expulsão, elimina Rivadavia nos pênaltis e avança na Libertadores

O Fluminense viveu uma montanha de emoções em Mendoza, no estádio Malvinas Argentinas. Depois do empate sem gols no Maracanã e com Marcão de interino, o time carioca fez um jogo tenso, passando pela expulsão de Canobbio, abrindo o placar com Serna e sofrendo o empate por 1 a 1 no fim, com muita polêmica no VAR. Nas penalidades, contou com a experiência de Fábio, que pegou dois pênaltis, para se classificar às quartas de final da Libertadores.
Nas penalidades, Thiago Silva, Renê, Hércules e Martinelli converteram, mas Lucho Acosta isolou ainda na segunda cobrança. Fábio logo depois tratou de igualar pegando o chute Florentin. Nas alternadas, Guga fez e Fábio voou na cobrança de Atencio e saiu como herói da classificação.
Depois da saída de Luís Zubeldía, após o empate sem gols na ida no Maracanã, o Fluminense mudou sua postura em campo. As mudanças promovidas pelo interino Marcão novamente surtiram efeito, assim como no fim de semana na vitória de virada sobre o líder Palmeiras, por 3 a 2, no Rio de Janeiro. A grande polêmica saiu no último lance, quando o chute à queima roupa de Stader pegou no braço de Ignacio, que fazia o movimento de recuo. Mesmo assim, após longa demora no VAR, o juiz foi convencido de dar o penal, convertido por Arce, que levou a disputa para a marca da cal.
Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Platense-ARG e Coquimbo Unido-CHI, que atuam na quarta-feira, no Chile. Na ida, na Argentina, a dupla ficou no empate por 1 a 1. O time vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde volta a atuar no sábado, às 16h, contra o Remo, no Maracanã.
Agora sob o comando de Marcão, o Fluminense adotou outra postura tática em campo. No começo, soube sofrer com a pressão argentina, que subiu as linhas e buscou forçar o erro na defesa carioca. Depois de contornar a situação, conseguiu ter mais a posse da bola, trocou passes e foi tentando desenvolver seu jogo entre o meio de campo e a intermediária da defesa do Rivadavia.
Apesar do volume e do domínio, o Fluminense não conseguia furar a retranca adversária. A bola parada passou a ser a válvula de escape e foi onde criou sua melhor chance, em cabeceio de Thiago Silva, rente ao travessão. Na reta final, o Rivadavia voltou a pressionar. Equilibrando a partida, criou uma blitz, tentou algumas finalizações, porém nenhuma precisou da intervenção de Fábio.
O panorama se manteve na volta do intervalo. O Fluminense tinha o controle da posse de bola, mas aos 10 minutos, viu Canobbio receber o segundo amarelo e ser expulso. O lance desestabilizou o time carioca, que depois ainda teve Hulk e Soteldo advertidos por reclamação. Com um a mais, o Rivadavia foi convidado novamente a subir suas linhas e pressionar na saída de bola.
Vendo isso, Marcão oxigenou o meio campo e Serna, que tinha acabado de entrar, abriu o placar. Saindo nas costas da defesa, aproveitou belo lançamento de Hércules para bater na saída do goleiro, aos 29 minutos. Após o gol, o Fluminense se fechou, mas nos acréscimos viu o árbitro inventar um pênalti após longa demora no VAR. Studer finalizou à queima roupa enquanto Ignacio recolhia o braço. Arce converteu e deixou tudo igual. O time carioca ainda teve a chance da classificação no último lance, mas Serna isolou e a disputa foi para as penalidades.
O Fluminense abriu a série com Thiago Silva convertendo e Matías Fernández marcando para o Rivadavía. Na sequência, Lucho Acosta isolou e Villalba colocou os argentinos em vantagem. Na terceira cobrança, para alívio carioca, Renê fez e Fábio pegou a batida de Florentín. Hércules, Martinelli, Salas e Arce converteram e levaram a disputa para as alternadas. Guga fez e Fábio pegou o chute de Atencio e garantiu o Flu nas quartas de final.
FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG 1 (4) X (5) 1 FLUMINENSE
INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Bolcato; Bonifacio (Vigo), Leonard Costa, Studer e Elordi (Villalba); Bottari (Atencio), José Florentin, Bucca (Sábato) e Matías Fernández; Salas e Arce. Técnico: Alfredo Berti.
FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Hulk (Serna) e Soteldo (Milán). Marcão.
GOLS - Sernaaos 29 e Arce, aos 51 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Studer, Bucca, Arce, Soteldo, Hulk, Canobbio e Hércules.
CARTÃO VERMELHO - Canobbio.
ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG).