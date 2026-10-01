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Meio ambiente

Preguiça-de-coleira é flagrada atravessando rodovia em Muniz Freire

Espécie é endêmica da Mata Atlântica e foi registrada na ES 181, no trecho que liga o município à BR 262

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 21:31

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

30 set 2026 às 21:31

Uma preguiça-de-coleira foi flagrada atravessando a ES 181, no trecho que liga Muniz Freire à BR 262, na altura do Vale do Guarani, no distrito de Alto Norte. O registro foi feito por um morador de Muniz Freire na manhã desta quarta-feira (30). 


Segundo o geólogo Marcelo Favoreto, consultado pela Prefeitura de Muniz Freire, trata-se de uma espécie endêmica da Mata Atlântica brasileira. A preguiça-de-coleira recebe esse nome por causa da pelagem escura ao redor do pescoço, que lembra uma coleira.


Além da presença do animal, o episódio também chama atenção para os riscos enfrentados pela fauna silvestre ao se deslocar por áreas próximas a rodovias, especialmente em regiões de Mata Atlântica. Segundo a prefeitura, nenhum órgão ou equipe responsável pelo atendimento à fauna silvestre foi acionado.


A orientação é que, ao encontrar um animal silvestre em situação de risco, a população evite se aproximar, tocar ou tentar capturá-lo. Sempre que possível, devem ser acionados os órgãos ambientais ou equipes especializadas para que o animal seja avaliado e receba o atendimento adequado.

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