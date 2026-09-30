Tartaruga se desorienta após desova e vai parar longe do mar em Anchieta

Uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) foi encontrada a cerca de dois quarteirões do mar, na Praia de Castelhanos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), tratava-se de uma fêmea adulta que havia subido à praia para desovar.





De acordo com o instituto, a forte iluminação artificial na região fez com que o animal se desorientasse ao tentar retornar ao mar. Em vez de seguir em direção à água, a tartaruga caminhou no sentido oposto e percorreu cerca de dois quarteirões em direção à rua. A equipe conseguiu intervir e conduziu o animal de volta ao mar em segurança.





Segundo o IPCMar, o mês de setembro marca o início da temporada reprodutiva das tartarugas marinhas. Durante esse período, o instituto destaca a importância da redução da iluminação artificial direcionada para as praias, considerada uma das principais ameaças ao comportamento natural desses animais.