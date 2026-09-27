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Baleia nada ao lado de canoa e surpreende remadores em Manguinhos

Grupo de 11 pessoas remou por cerca de um quilômetro com o animal por perto neste domingo (27), segundo o capitão da embarcação

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 13:48

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

27 set 2026 às 13:48

Um grupo de 11 pessoas que remava em uma canoa havaiana avistou uma baleia na manhã deste domingo (27), em Manguinhos, na Serra. Segundo o capitão Érico Alves Pinto, de 45 anos, o animal apareceu poucos minutos depois de a tripulação sair da praia e seguiram na direção de Jacaraípe.


“Com uns cinco minutos de remada, a gente já começou a ver ela pulando lá no fundo”, contou Érico. Ele relata que a canoa remou por um quilômetro com o animal por perto. Em alguns momentos, estima que o mamífero tenha ficado de dois a três metros da embarcação.


Érico trabalha com canoa havaiana em uma escola de Manguinhos e diz que avistamentos são comuns durante a temporada. Esta foi, porém, apenas a segunda vez que o grupo remou tão perto das baleias. “É uma experiência única. Muitas pessoas choram, começam a agradecer. É uma coisa surreal”, disse.


O capitão, que também é pescador, afirma que a experiência marcou a tripulação. “É coisa de emocionar, de descer lágrima dos olhos. É uma história para o resto da vida.” 


Conforme o capitão da canoa, o animal avistado aparentava ser uma baleia-jubarte.

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