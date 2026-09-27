Duas apostas de São Mateus batem na trave na Mega-Sena e levam R$ 73 mil

Duas apostas feitas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, bateram na trave no concurso 3063 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (27). Os jogos acertaram cinco das seis dezenas e vão receber R$ 73.111,35 cada um pela Quina.





Segundo a lista de ganhadores da Caixa, as duas apostas foram registradas na lotérica Loterias O Zebrão. Ambas eram jogos simples, com seis números marcados.





As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira (29), é de R$ 52 milhões. Em todo o país, 29 apostas fizeram a quina e outras 2.642 acertaram quatro dezenas, recebendo R$ 1.322,81 cada uma.