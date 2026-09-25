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Suspeita de retaliação

Dois morrem após ataque a tiros em frente a distribuidora em Cariacica; vídeo

Câmeras registraram o momento em que os dois jovens foram baleados no bairro Prolar; PM suspeita que ataque tenha sido retaliação a outro homicídio

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 11:54

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 set 2026 às 11:54

Dois jovens, de 19 e 22 anos, morreram após serem baleados durante um ataque a tiros em frente a uma distribuidora no bairro Prolar, em Cariacica, na noite de quinta-feira (24). Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que eles caem no chão, já feridos. Um rapaz que estava na calçada corre e consegue escapar (veja acima). 


Outra câmera registrou o som dos disparos. Foram mais de 10 tiros (confira o vídeo abaixo)

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o atirador pessou pelo local dirigindo um carro, mas não foi possível identificá-lo. A corporação suspeita que o ataque tenha sido uma retaliação a um homicídio ocorrido em 15 de setembro na região de Campo Verde, que, de acordo com a PM, é comandada por uma facção rival à que atua no bairro Prolar.


Quando os policiais chegaram ao local, as vítimas ainda estavam caídas. Weverlon Mendes Emerich, de 22 anos, foi levado por familiares ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos. Matheus Tragino dos Santos, de 19 anos, morreu no local.

Weverlon Mendes Emerich e Matheus Tragino dos Santos (de blusa preta) foram as vítimas do ataque
Weverlon Mendes Emerich e Matheus Tragino dos Santos (de blusa preta) foram as vítimas do ataque Crédito: Reprodução

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ninguém foi preso.

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