Dois morrem após ataque a tiros em frente a distribuidora em Cariacica; vídeo

Dois jovens, de 19 e 22 anos, morreram após serem baleados durante um ataque a tiros em frente a uma distribuidora no bairro Prolar, em Cariacica, na noite de quinta-feira (24). Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que eles caem no chão, já feridos. Um rapaz que estava na calçada corre e consegue escapar (veja acima).





Outra câmera registrou o som dos disparos. Foram mais de 10 tiros (confira o vídeo abaixo).