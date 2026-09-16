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Violência

Homem é morto a tiros e vendedora é atingida por bala perdida em Cariacica

Crime aconteceu na noite de terça-feira (15), em Campo Verde; uma das vítima trabalhava como vendedora quando foi atingida na lateral do rosto

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 09:42

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 set 2026 às 09:42

Um homem identificado como Anderlan dos Reis Oliveira, de 39 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (15), no bairro Campo Verde, em Cariacica. Uma vendedora, de 50 anos, que trabalhava no local, foi atingida por uma bala perdida e ficou ferida.


O crime aconteceu por volta das 22h40, na Rua Obed Emerich. Segundo testemunhas, os criminosos passaram pelo local em um carro branco e efetuaram vários disparos contra Anderlan.


A vítima foi atingida por mais de 15 tiros. Durante os disparos, a mulher acabou sendo atingida na região da têmpora (lateral da cabeça) por uma bala perdida.


Ela foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, lúcida e consciente, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.


Um familiar de Anderlan informou aos policiais militares que o homem não teria envolvimento com o tráfico de drogas, mas seria usuário de entorpecentes.


Além de Anderlan, um veículo e estabelecimentos comerciais da região também foram atingidos pelos disparos. A sequência de tiros assustou moradores do bairro.


Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.  Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

Homem é morto com mais de 15 tiros em Cariacica
Homem é morto com mais de 15 tiros em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

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