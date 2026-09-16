Vício em apostas: jovem é preso após ameaçar mãe e avó em Vitória

Um jovem de 20 anos foi preso após ameaçar a mãe, de 44 anos, e a avó, de 85, em Bento Ferreira, Vitória, na noite de terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, ele exigia dinheiro da família para fazer apostas e ficava agressivo quando não recebia os valores.





Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram à residência encontraram o suspeito bastante exaltado, xingando e ameaçando as duas mulheres. Ele também teria tentado danificar objetos dentro da casa.





Os policiais que atenderam à ocorrência informaram que a situação seria recorrente e que já existem outros boletins de ocorrência envolvendo o mesmo suspeito.





Segundo a corporação, o jovem pedia frequentemente dinheiro para bancar as apostas. Ele não teria emprego fixo e, conforme os relatos registrados pela polícia, as apostas seriam sua principal atividade.





O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por perseguição e violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha. A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 6 mil. Como o valor não foi pago, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional.