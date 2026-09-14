BR 262 tem trecho liberado após quase seis meses de pare e siga

Após quase seis meses operando no sistema pare e siga, o trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi liberado nos dois sentidos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma cratera se abriu no local em no dia 19 de março durante fortes chuvas.





Segundo motoristas que passaram pelo trecho, a via foi liberada no fim de semana, mas segue em obras. Por conta do grande fluxo de veículos na rodovia, o sistema pare e siga vinha causando transtornos aos condutores. No dia 17 de abril, um motociclista morreu ao cair dentro da cratera.





O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que realiza obras de reconstrução no ponto, foi procurado pela reportagem para mais detalhes da obra, mas não houve retorno da demanda.