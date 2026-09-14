Rodovia do Sol: sinalização é concluída e prefeitura avalia implantar radares

A sinalização viária do trecho entre a Embratel e o Hospital Vitória Apart, na Praia de Itaparica, referente à obra do binário da Rodovia do Sol, foi concluída nesta semana. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as novas marcações e placas fazem parte da reorganização do fluxo de veículos na região.





O município também estuda a implantação de radares no trecho. A administração municipal informou que os equipamentos antigos pertenciam ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), autarquia estadual que era responsável pela via, e por isso não estão mais em funcionamento.





A obra do binário começou em novembro de 2025 com o objetivo de melhorar o trânsito na região, segundo a prefeitura. Antes das mudanças, a rodovia tinha quatro faixas, sendo duas para cada sentido. Com a implantação do novo sistema, a Rodovia do Sol passou a operar em mão únida no sentido da Terceira Ponte, com quatro faixas.