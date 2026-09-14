Rodovia do Sol: sinalização é concluída e prefeitura avalia implantar radares

A sinalização viária do trecho entre a Embratel e o Hospital Vitória Apart, na Praia de Itaparica, referente à obra do binário da Rodovia do Sol, foi concluída nesta semana. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as novas marcações e placas fazem parte da reorganização do fluxo de veículos na região.
O município também estuda a implantação de radares no trecho. A administração municipal informou que os equipamentos antigos pertenciam ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), autarquia estadual que era responsável pela via, e por isso não estão mais em funcionamento.
A obra do binário começou em novembro de 2025 com o objetivo de melhorar o trânsito na região, segundo a prefeitura. Antes das mudanças, a rodovia tinha quatro faixas, sendo duas para cada sentido. Com a implantação do novo sistema, a Rodovia do Sol passou a operar em mão únida no sentido da Terceira Ponte, com quatro faixas.
Já a Avenida Saturnino Rangel Mauro passou a receber o fluxo para quem segue em direção à Região 5 e a Guarapari. As intervenções agora avançam no sentido Barra do Jucu. Segundo a prefeitura, a EDP ficará responsável pela realocação da rede elétrica e dos postes para permitir a continuidade das obras e a implantação de novas faixas.
A reportagem questionou a Prefeitura de Vila Velha sobre a previsão atual de conclusão da obra. Quando os trabalhos começaram, em novembro de 2025, a administração municipal informou que a intervenção teria duração de cerca de um ano. Até a publicação desta matéria, a prefeitura não havia informado se o prazo será mantido. O espaço segue aberto para manifestação.