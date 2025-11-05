Confira os detalhes

Obras do binário da Rodovia do Sol em Vila Velha começam na segunda (10)

A previsão é de 12 meses de duração para a implantação das intervenções que vão estabelecer sentidos únicos na rodovia e na Avenida Saturnino Rangel Mauro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:59

As obras do Binário Rodovia do Sol-Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Vila Velha, vão começar na próxima segunda-feira (10). A previsão é que as intervenções, que vão estabelecer sentidos únicos nas duas vias, durem 12 meses. O projeto visa melhorar a mobilidade na região da Grande Itaparica.

Com investimento de R$ 23,8 milhões, o binário vai compreender o trecho entre a Brasil Center e o Hospital Santa Mônica. A solenidade para a ordem de serviço será realizada na próxima sexta-feira (7), às 18 horas, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB). Mas os trabalhos, segundo o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido), começam efetivamente no início da próxima semana. O canteiro de obras já foi instalado e as intervenções vão começar nas proximidades do Boulevard Shopping.

O projeto prevê que um trecho da Rodovia do Sol, na altura do shopping, passará a ter oito pistas: quatro no sentido Vitória e quatro no sentido Guarapari. Para isso, o canteiro central da via deverá ser retirado e pelo menos duas novas pistas serão construídas ao lado das já existentes em direção ao litoral sul.

As novas faixas serão implementadas em uma área em frente à Faculdade Multivix e no espaço onde está o estande de vendas do Taj Home Resort. Essa ampliação vai se estender até o shopping, de onde duas faixas vão seguir o traçado da Rodovia do Sol e outras duas irão em direção à Rodovia Darly Santos.

Atualmente, a Rodovia do Sol tem quatro pistas, sendo duas em cada sentido. Com o binário, a partir da Brasil Center, todas as quatro faixas passarão a ser no sentido Capital.

Arnaldinho Borgo ressalta o crescimento da cidade e a necessidade de intervenções viárias para melhorar a mobilidade e qualidade de vida. "Essa região tem um problema crônico, com muito engarrafamento. As pessoas levam de 30 a 40 minutos para percorrer esse trecho. Mas, agora, o projeto concebido em 2009 está saindo do papel."

Questionado sobre o momento em que as obras vão começar, próximo do verão e quando há um intenso fluxo de veículos na região, o prefeito reforça que os congestionamentos acontecem a despeito da estação do ano. "Sabemos que vai haver certo transtorno, mas é algo passageiro. A obra e a infraestrutura, que vão melhorar o ir e vir da população, são para sempre", afirma Arnaldinho, acrescentando que a prefeitura vai manter diálogo com a Duto Engenharia, responsável pelas obras, para tentar reduzir os impactos das intervenções.

Veja como vai ficar o trânsito

Sentido Vila Velha x Guarapari

A partir da implantação do binário, os motoristas que quiserem seguir do Centro de Vila Velha (ou descendo a Terceira Ponte) para Guarapari, vão pegar a Avenida Luciano das Neves e, em vez de ir para a Rodovia do Sol, vão passar por outro caminho até chegar a Avenida Saturnino Rangel Mauro, que terá o sentido invertido.

O novo trajeto, segundo a Prefeitura de Vila Velha, seguirá da Luciano das Neves até o Shopping Vila Velha e, logo após a entrada do canal, o motorista vai virar à direita, passando a Avenida Perimetral e a Santa Leopoldina — a avenida onde fica a sede da prefeitura. Depois, vai seguir para a Saturnino Rangel Mauro.

Com as mudanças, o motorista que quiser sair da Saturnino Rangel Mauro e ir para Guarapari vai seguir nas novas pistas a serem construídas a partir da Rua Dylio Penedo até o Boulevard Shopping. Neste ponto, ainda será possível voltar para a Rodovia do Sol em um retorno que será aberto na região.

Sentido Guarapari x Vila Velha e Vitória

Em direção a Vitória, o motorista vai seguir pela Rodovia do Sol em sentido único, com quatro pistas a partir da Brasil Center até o Hospital Santa Mônica. Dali, o trânsito segue em uma única mão até a Rua Francelina Setúbal, dando conexão até a Avenida Carioca para quem quiser acessar a Terceira Ponte, por exemplo.

Caso o motorista esteja na Luciano das Neves e precise retornar no sentido Centro de Vila Velha ou Vitória, poderá fazer a conversão a partir de uma mudança a ser realizada na altura da Rua Professor Augusto Ruschi, como mostra o infográfico acima.

Requalificação

A Prefeitura de Vila Velha pontua que, na Rodovia do Sol, as obras incluem novo pavimento, implantação de rede de drenagem, sinalização atualizada e sistema de iluminação lateral. Os postes localizados no canteiro central serão substituídos por posteamento lateral, que já começou a ser realizado, ampliando a segurança e facilitando futuras manutenções.

Na Avenida Saturnino Rangel Mauro, as intervenções vão adequar a via para o novo fluxo, com recapeamento completo, sinalização horizontal e vertical e melhorias no traçado geométrico. O projeto ainda garante a integração com a Avenida Estudante José Júlio de Souza e com a Avenida Santa Leopoldina, que permanecerão com seus sentidos originais. Essa configuração, segundo a prefeitura, vai permitir uma circulação mais ordenada e reduzir os congestionamentos nos horários de maior movimento.

Arnaldinho Borgo foi perguntado sobre a possibilidade de remoção de semáforos da Rodovia do Sol, mas a medida não está prevista no projeto devido aos cruzamentos para entrar e sair da via. O prefeito afirma, no entanto, que a implantação do binário vai reduzir o tempo do sinal, considerando que deixará de existir mão e contramão no trecho.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta