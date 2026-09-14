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Lar capixaba

Zezé Di Camargo exibe projeto de apartamento luxuoso em Vila Velha

Ao lado da esposa capixaba, Graciele Lacerda, cantor acompanhou a apresentação do projeto de decoração do imóvel
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 16:25

Zezé Di Camargo e sua esposa capixaba Graciele, reagem a projeto de decoração do novo apartamento em Vila Velha
Zezé Di Camargo e sua esposa capixaba Graciele, reagem a projeto de decoração do novo apartamento em Vila Velha Instagram@zezedicamargo

O cantor Zezé Di Camargo compartilhou em seu Instagram detalhes do projeto do novo apartamento em Vila Velha. Ao lado da esposa, a capixaba Graciele Lacerda, o cantor acompanhou a apresentação da proposta de decoração feita pela arquiteta e mostrou um pouco do que está sendo planejado para o novo lar do casal. 


No vídeo aparece uma sala ampla, janelas de vidro grandes com cortinas claras e uma decoração em tons neutros. Além disso, o espaço conta com estantes, televisão, poltronas e uma mesa de centro. Também é apresentado a cozinha, o banheiro e o quarto. 


Zezé aparece aprovando o resultado e elogia a proposta apresentada pela arquiteta. O cantor afirma que o casal não fez mudanças na proposta apresentada, indicando que o projeto mostrado será mantido. 


O novo apartamento fica em Vila Velha, no Espírito Santo, terra natal da influenciadora. O casal adquiriu a propriedade luxuosa em 2022 por R$ 4,5 milhões.


O imóvel fica em um empreendimento de luxo de frente para o mar de Itaparica. Apresentado como um resort residencial de luxo, o condomínio tem duas torres. Uma delas, com 50 andares, será a mais alta do Espírito Santo, com 158 metros de altura. A outra torre terá 25 andares. O condomínio tem apartamentos de três suítes com plantas de 156 a 176 metros quadrados e de quatro suítes de 274 a 295 metros quadrados..

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