Zezé Di Camargo exibe projeto de apartamento luxuoso em Vila Velha

O cantor Zezé Di Camargo compartilhou em seu Instagram detalhes do projeto do novo apartamento em Vila Velha. Ao lado da esposa, a capixaba Graciele Lacerda, o cantor acompanhou a apresentação da proposta de decoração feita pela arquiteta e mostrou um pouco do que está sendo planejado para o novo lar do casal.
No vídeo aparece uma sala ampla, janelas de vidro grandes com cortinas claras e uma decoração em tons neutros. Além disso, o espaço conta com estantes, televisão, poltronas e uma mesa de centro. Também é apresentado a cozinha, o banheiro e o quarto.
Zezé aparece aprovando o resultado e elogia a proposta apresentada pela arquiteta. O cantor afirma que o casal não fez mudanças na proposta apresentada, indicando que o projeto mostrado será mantido.
O novo apartamento fica em Vila Velha, no Espírito Santo, terra natal da influenciadora. O casal adquiriu a propriedade luxuosa em 2022 por R$ 4,5 milhões.