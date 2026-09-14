Ricardo promete concluir hospitais, combater facções e restringir publicidade de bets

Conclusão de hospitais que podem abrir mais 800 novos leitos para a população, investimento em tecnologia para combate a facções criminosas e até estudo para restrição de publicidade de bets em espaços públicos do governo do Estado.





Essas foram algumas das promessas feitas pelo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, na entrevista à TV Gazeta na série de sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo, durante a edição desta segunda-feira (14) do Gazeta Meio Dia.





Ao longo da entrevista, Ricardo detalhou suas principais promessas para os próximos quatro anos caso seja reeleito governador do Estado. Ele também falou sobre educação e mobilidade urbana na Grande Vitória, além de supersalários, da crise do Supremo Tribunal Federal (Apex) e do caso Apex.



Na área da saúde, Ferraço comprometeu-se a concluir a obra do Complexo de Saúde de São Mateus, no Norte do Estado, e do Novo Hospital Geral e Maternidade de Cariacica, prevendo que as duas estruturas, somadas, colocarão cerca de 800 novos leitos à disposição da população até 2027. As obras foram iniciadas durante gestão do ex-governador Renato Casagrande (PSB), que renunciou ao cargo em abril para concorrer ao Senado, também nas Eleições 2026.





Ricardo reafirmou ainda a entrega do Novo Hospital do Câncer, em Cachoeiro de Itapemirim, construído em parceria com o Hospital Evangélico, e a contratação das obras de reconstrução do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina.





Na segurança pública, o governador falou sobre os desafios no combate às facções criminosas e sustentou que as forças de segurança mantêm o domínio territorial em todo o Estado.