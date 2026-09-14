Flávio marca 42%, e Lula, 40% no 2º turno, aponta Quaest

SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 42% das intenções de voto no segundo turno e aparece pela primeira vez numericamente à frente do presidente Lula (PT), que tem 40%, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14).

O cenário, no entanto, segue de empate técnico, pois a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores mais em todo o país, de quinta-feira (10) a domingo (13). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula em pesquisa, para o 2º turno Carlos Alberto Silva e Ricardo Stuckert/PR

Na rodada anterior, os dois apareciam empatados numericamente, com 41% cada. Em 14 de agosto, Lula tinha 43% e Flávio, 40%

No primeiro turno, Lula segue na frente, com 36% das intenções de voto. Flávio reduziu a distância em relação à pesquisa anterior e aparece com 31%. Augusto Cury (Avante) marca 7%, ligeiramente abaixo dos 8% da rodada passada.

O embate se intensificou depois de o presidente da corte, ministro Edson Fachin, determinar a quebra do sigilo do material das investigações.

Nos demais cenários de segundo turno testados pela Quaest, Lula mantém vantagem.

Contra Augusto Cury, o presidente marca 38%, ante 36% do escritor. Contra Ronaldo Caiado (PSD), venceria de 41% a 39. Na simulação com Renan Santos (Missão), Lula tem 41%, contra 38% do rival. Romeu Zema (Novo) é o único adversário que não fica em empate técnico com o presidente: o ex-governador de Minas Gerais marca 33%, ante 45% de Lula.