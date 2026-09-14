AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Flávio marca 42%, e Lula, 40% no 2º turno, aponta Quaest
Eleições 2026

Flávio marca 42%, e Lula, 40% no 2º turno, aponta Quaest

O cenário, no entanto, segue de empate técnico, pois a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 14:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2026 às 14:34
SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 42% das intenções de voto no segundo turno e aparece pela primeira vez numericamente à frente do presidente Lula (PT), que tem 40%, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14).
O cenário, no entanto, segue de empate técnico, pois a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
A Quaest entrevistou 2.004 eleitores mais em todo o país, de quinta-feira (10) a domingo (13). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula em pesquisa, para o 2º turno  Carlos Alberto Silva e Ricardo Stuckert/PR
Na rodada anterior, os dois apareciam empatados numericamente, com 41% cada. Em 14 de agosto, Lula tinha 43% e Flávio, 40%
No primeiro turno, Lula segue na frente, com 36% das intenções de voto. Flávio reduziu a distância em relação à pesquisa anterior e aparece com 31%. Augusto Cury (Avante) marca 7%, ligeiramente abaixo dos 8% da rodada passada.
A pesquisa foi a campo em meio a uma crise sem precedentes no Supremo Tribunal Federal, que opôs os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça – relator do caso do Banco Master – e dominou o noticiário na semana anterior ao levantamento.
O embate se intensificou depois de o presidente da corte, ministro Edson Fachin, determinar a quebra do sigilo do material das investigações.
Nos demais cenários de segundo turno testados pela Quaest, Lula mantém vantagem.
Contra Augusto Cury, o presidente marca 38%, ante 36% do escritor. Contra Ronaldo Caiado (PSD), venceria de 41% a 39. Na simulação com Renan Santos (Missão), Lula tem 41%, contra 38% do rival. Romeu Zema (Novo) é o único adversário que não fica em empate técnico com o presidente: o ex-governador de Minas Gerais marca 33%, ante 45% de Lula.
A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03607/2026.

Veja Também 

Imagem de destaque

Flávio marca 42%, e Lula, 40% no 2º turno, aponta Quaest

Sessão plenária do STF - 03/09/2026

PF entrega conteúdo do celular de Vorcaro aos gabinetes de Zanin, Gilmar e Moraes no STF

Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Ministros pressionam Fachin a adiar sessão; acesso a celular de Vorcaro vira nova 'batalha'

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva Lula Eleicões 2026 Política Pesquisa Quaest STF Alexandre de Moraes André Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova lei no ES: prédios não podem proibir telas e redes de proteção em apartamentos
Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Crise da Apex: preocupada com a situação, Rhino vai à Justiça
Obramax o
Obramax abre mais de 500 vaga em cursos de graça no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados