PF entrega conteúdo do celular de Vorcaro aos gabinetes de Zanin, Gilmar e Moraes no STF

Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). BRASÍLIA - A Polícia Federal entregou o conteúdo integral do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Inicialmente, Zanin havia ordenado à PF que os dados fossem remetidos ao gabinete neste domingo (13) até as 23h. O ministro Gilmar Mendes também enviou ofício à PF no mesmo sentido no domingo, assim como Moraes.

Sessão plenária do STF - 03/09/2026 Gustavo Moreno/STF

Em nota, a PF disse que entregou na manhã desta segunda (14) a cópia dos dados extraídos do celular de Vorcaro aos três ministros.

"As entregas foram realizadas em atendimento às solicitações encaminhadas à instituição, observadas as determinações da Corte e as cautelas de sigilo aplicáveis", diz a nota.

"A Polícia Federal esclarece que as cópias entregues são idênticas à extração realizada do aparelho. O material original permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de cadeia de custódia formalmente documentada, com os respectivos lacres íntegros e mecanismos de verificação de integridade digital."

O posicionamento de Zanin e Gilmar Mendes foi mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF, protagonizada pelos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. As investigações sobre o Banco Master são o pano de fundo das tensões.

No ofício no qual fez a determinação à PF, Zanin afirma que "não existe hierarquia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal".

Zanin, por sua vez, disse que o acesso ao conteúdo é imprescindível para que ele forme sua convicção para o julgamento de terça, "independentemente de outras implicações que o material possa indicar".