Quer deixar as marmitas da semana prontas? Veja 5 receitas proteicas que podem ser congeladas

Em uma panela com água fervente, cozinhe a vagem por cerca de 5 minutos, até ficar firme e verde; escorra e reserve. Tempere o salmão com sal, páprica, pimenta-do-reino e o suco de limão. Em uma frigideira com o azeite, grelhe o salmão em fogo médio, com a pele para baixo, até dourar, virando com cuidado para cozinhar por completo. Refogue rapidamente a vagem com o alho em um fio de azeite. Monte a marmita com o arroz integral, a vagem e o salmão. Leve à geladeira ou ao freezer .