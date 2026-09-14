Entenda como a cirurgia de Mohs pode elevar taxa de cura do câncer de pele

Apesar dos benefícios, o Brasil conta hoje com poucos profissionais habilitados a realizar a técnica em todo o país. Um dos motivos é a formação exigente: o profissional precisa ser credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e alcançar um determinado número de procedimentos feitos sob a supervisão de outro profissional até dominar todas as etapas do processo, que incluem remover o tumor , analisá-lo no microscópio durante a cirurgia e reconstruir o defeito cirúrgico. Tudo feito pelo próprio dermatologista, sem a participação rotineira de outras especialidades.