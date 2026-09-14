5 coisas que você precisa saber sobre o documentário de 4 horas sobre Elon Musk

Mais tarde, à frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), do presidente Donald Trump, Musk seguiu a "cartilha do Twitter", diz Schiffer, descrevendo como ele tentou — e fracassou — eliminar a dívida nacional dos EUA cortando drasticamente o orçamento de diversos departamentos; desta vez, com a ajuda de um grupo de assistentes na casa dos vinte anos que não tinham nenhuma experiência no governo.