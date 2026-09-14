Líderes de Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales se unem para reivindicar independência do Reino Unido: 'O tempo de Westminster acabou'

Ele explicou que o Acordo da Sexta-Feira Santa — assinado em 1998 e que pôs fim a um período de 30 anos de conflito na Irlanda do Norte — deixou claro que um referendo seria "considerado pelo secretário da Irlanda do Norte quando houver um consenso claro no país, quando a opinião pública tiver mudado a ponto de a questão ter que ser considerada".