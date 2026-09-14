Candidato ao Senado, Casagrande defende redução da maioridade penal

Disputando uma vaga de senador nas eleições deste ano, o ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) afirmou que, caso eleito em outubro, defenderá no Senado a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, para jovens que tenham cometido crimes hediondos.





“A pessoa que tem 16 anos comete um crime violento, ela tem que pagar pelo crime cometido”, afirmou o ex-mandatário, durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (14).





O posicionamento do ex-mandatário foi em resposta a indagações sobre que pautas defenderá no Congresso visando às ações voltadas para a área da segurança pública.





Ainda no recorte sobre esse campo, o ex-chefe do Executivo estadual afirma ser favorável à aplicação de penas e encarceramento de criminosos, ao fim da progressão de regime para qualquer tipo de crime contra a vida (incluindo homicídio comum), ao endurecimento de penas para feminicídio e à manutenção e autonomia das polícias.





Por outro lado, Casagrande é contrário à classificação de facções como organizações terroristas. E justificou: o caminho para o combate às facções criminosas é o fortalecimento das forças de segurança, da inteligência e da cooperação internacional.