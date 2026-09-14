'Sempre as mesmas pessoas', diz Kadu Moliterno sobre 'panelinhas' na TV

Kadu Moliterno está com saudade da televisão -- e disponível a voltar para interpretar praticamente qualquer personagem. Aos 74 anos, o ator disse que quer fazer novelas, séries e streaming, desde que o personagem valha a pena.
A declaração, dada no Rock in Rio, veio depois de uma brincadeira anterior sobre não querer fazer papel de avô. Segundo ele, o comentário acabou sendo interpretado de forma literal demais. "Estou disposto a fazer avô, bisavô, tataravô. A nação é ilimitada", disse, bem-humorado.
Com 55 anos de carreira, Kadu afirmou que ainda tem vontade de ser surpreendido por novos personagens. "O ator não tem prazo de validade, o ator não se aposenta", afirmou.
Na conversa, ele também comentou a impressão de que existe uma espécie de "panelinha" no mercado de televisão. Kadu disse que, como espectador, percebe os mesmos nomes circulando entre as produções e sente falta de atores que ficaram um tempo longe da tela.
"Eu assisto e vejo sempre as mesmas pessoas", disse. Para ele, o público também sente saudade de artistas que fizeram história na televisão. "As pessoas perguntam na rua: 'Por que você não volta? Por que você saiu?'. Eu não saí", disse.
Kadu acredita que a preferência por profissionais já contratados pelas emissoras pode ajudar a explicar esse movimento, mas está otimista. Segundo ele, alguns atores de gerações anteriores vêm reconquistando espaço e, se depender de sua torcida, ele será o próximo. "Daqui a pouco eu estou lá. Se Deus quiser."
O ator aproveitou a última noite no Rock in Rio ao lado da mulher, a fisiculturista Cristianne Menezes. O casal também falou sobre o trabalho dela com conteúdo adulto --assunto que, segundo os dois, não costuma provocar nenhuma crise doméstica.
Kadu explicou que a relação é baseada em confiança, liberdade e respeito e que não existe uma dinâmica de controle entre eles. "Cada um tem a sua vida, o seu trabalho", resumiu.
Tanto que o ator confessou, sem o menor drama, que prefere nem acompanhar o conteúdo produzido pela mulher. Não é ciúme nem falta de confiança. Para ele, simplesmente não há motivo para misturar o trabalho dela com a intimidade do casal. Eles estão juntos desde 2015.
"Eu nunca vi o trabalho. Não interessa, na verdade. É uma coisa dela, eu respeito", afirmou.
Cristianne, por sua vez, explicou que prefere definir sua produção como conteúdo sensual e destacou que o trabalho pode render bastante dinheiro. A fisiculturista, que construiu uma carreira baseada também na relação com o corpo e a fotografia, disse gostar da sensualidade e do retorno profissional que ela proporciona. "Dá, sim. Bastante", respondeu, ao ser questionada se era possível ganhar dinheiro com a atividade.
No fim, porém, a noite do casal tinha um objetivo bem mais simples: curtir. Tão simples que Kadu e Cristianne chegaram ao festival sem saber exatamente quem subiria ao palco.
"A gente não sabe o line-up. Não conheço a maioria das atrações. A gente veio mais para curtir a festa, rever amigos e é isso" disse Kadu.