'Sempre as mesmas pessoas', diz Kadu Moliterno sobre 'panelinhas' na TV





Cristianne, por sua vez, explicou que prefere definir sua produção como conteúdo sensual e destacou que o trabalho pode render bastante dinheiro. A fisiculturista, que construiu uma carreira baseada também na relação com o corpo e a fotografia, disse gostar da sensualidade e do retorno profissional que ela proporciona. "Dá, sim. Bastante", respondeu, ao ser questionada se era possível ganhar dinheiro com a atividade.