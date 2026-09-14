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Rock in Rio 2026

Wanessa Camargo comenta fake news envolvendo Malvino Salvador

A cantora foi alvo de uma falsa notícia - já desmentida pelos envolvidos - de que teria dançado de forma excessivamente "provocativa" e gerado uma cena de ciúmes entre Kyra Gracie e Malvino Salvador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 08:48

Wanessa Camargo
Wanessa Camargo comnversou com Kyra Gracie, esposa do ator Reprodução @Wanessacamargo
Dias atrás, Wanessa Camargo foi alvo de uma falsa notícia -- já desmentida pelos envolvidos-- de que teria dançado de forma excessivamente "provocativa" e gerado uma cena de ciúmes entre Kyra Gracie e Malvino Salvador. Posteriormente, a história foi colocada em pratos limpos, entre a cantora e a lutadora.

"A gente se encontrou ontem, a gente se abraçou, a gente deu risada juntas. Adorei ela! E sabe o que foi bom? Mostramos a história verdadeira e ficamos adorando, uma à outra", disse a filha de Zezé Di Camargo, que circulou neste domingo (13) pela área VIP do Rock in Rio.

Wanessa também revelou a reação do namorado, o médico Bruno Bevan, com quem vive um relacionamento assumido em abril deste ano. "A gente brincou sobre isso porque a gente sabia que não tinha nada a ver", contou.

"Ele estava comigo o tempo inteiro. [Quando vimos a notícia,] eu falei: 'Que horas que eu dancei sensual?'. E ele: 'Você não dançou nem pra mim!'. Eu fico muito feliz que ele entende o meu meio."

Após uma temporada apresentando o TVZ, no canal pago Multishow, a cantora parece ter pego gosto pela função. "Eu adorei! Se eu puder conciliar junto com a minha carreira musical, vai ser perfeito", afirmou. "Eu gosto de [programas de] de música, de comportamento, e de opinião. Culinária não daria porque eu nem sei cozinhar."

Agora, Wanessa se prepara para viajar o país com sua nova turnê. "Lancei em agosto, o meu trabalho audiovisual, que é o DVD 'Metamorfose', de 25 anos [de carreira], que a gente gravou ano passado. Lancei ele como primeiro ato, então agora é a divulgação desse projeto."

Ela sonha com a chance de um dia se apresentar em um palco do Rock in Rio. "Quem sabe um dia... Tem que fazer, por onde, né?", comentou. "Mas, assim, antigamente eu achava que não tinha lugar pra artistas como eu. E hoje eu vejo que o Rock in Rio se abriu muito para todos os tipos de música, para todos os estilos e para todos os públicos."

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