Alex Escobar prevê volta à TV: 'Poderia morrer de infarto, sem saber que tinha tumor'

"Eu peço que é uma forma de abraço, que caso aconteça no ar, ao vivo, de novo algo parecido, que vocês compreendam", pediu o comunicador olhando para a audiência. "Que entendam também que isso vai passar, porque os médicos dizem que a gente vai chegar num momento que vai haver um ajuste de medicamento que eu não vou ter mais sintoma. Esse momento não chegou totalmente ainda. Eu vou voltar sujeito a acontecer algo parecido com que aconteceu no 'Encontro.'"