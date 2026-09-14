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Após tratamento

Alex Escobar prevê volta à TV: 'Poderia morrer de infarto, sem saber que tinha tumor'

Escobar admite que não está 100%, mas vai voltar aos poucos para seus compromissos profissionais
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 11:53

Alex Escobar
 Escobar admite que não está 100%, mas vai voltar aos poucos para seus compromissos profissionais Reprodução @Alexescobar

Uma das cenas que mais causaram preocupação durante a Copa do Mundo 2026 foi a entrada ao vivo do apresentador Alex Escobar, em que ele começou a passar mal durante a programação. Praticamente recuperado após retirar um tumor, ele falou sobre os momentos que passou e sobre os planos para o futuro.

"Eu fui salvo pelo gongo, e o gongo se chama miastenia. Tudo que eu tenho passado de 'perrengue', eu passo agradecendo. Porque o Felipe teve uma conversa comigo em que ele disse: 'Você tinha, acho, mais um ano de vida", explicou Escobar ao Fantástico neste domingo, dia 13. "Eu poderia morrer de infarto, sem saber que eu tinha um tumor."

Escobar começou a investigar a saúde depois de passar mal ao vivo no dia 22 de junho. Na ocasião, teve um pico de pressão e foi levado a um hospital em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Posteriormente, decidiu deixar a cobertura do Mundial e, após novas avaliações, recebeu o diagnóstico da doença.

Ele passou por cirurgia no início de agosto para retirada de um tumor benigno no timo, órgão que realiza a maturação das células de defesa do sistema imunológico. O procedimento ocorreu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Em março, o apresentador já havia passado por uma cirurgia para a retirada de pólipos nas cordas vocais. Na ocasião, Escobar também ficou longe das câmeras por um determinado período.

Agora, recuperado, Escobar admite que não está 100%, mas vai voltar aos poucos para seus compromissos profissionais. "Eu vou (voltar), na segunda-feira, dia 14. Eu combinei de voltar gravando offs", contou Escobar, explicando a presença de sua voz na programação da TV Globo, sem aparecer sua imagem. "Esse é o combinado", disse.

"Devo gravar ao longo da semana uns pilotos, uns programas inteiros para ver como eu vou reagir. Se tudo der certo, eu espero que, no dia 21, eu volte a aparecer. Eu me dispus a me expor", acrescentou sobre os planos do seu futuro.

Depois, Escobar dirigiu-se à câmera. Ele recebeu diversas mensagens de apoio, de colegas, amigos e fãs, durante o período em que esteve afastado para cuidar da saúde e fez questão de agradecer e contar os próximos passos.

"Eu peço que é uma forma de abraço, que caso aconteça no ar, ao vivo, de novo algo parecido, que vocês compreendam", pediu o comunicador olhando para a audiência. "Que entendam também que isso vai passar, porque os médicos dizem que a gente vai chegar num momento que vai haver um ajuste de medicamento que eu não vou ter mais sintoma. Esse momento não chegou totalmente ainda. Eu vou voltar sujeito a acontecer algo parecido com que aconteceu no 'Encontro.'"

"Dessa vez eu não vou sair de frente da câmera. Vou continuar falando com quem estiver me vendo, e eu só vou precisar de 30 segundinhos para que tudo volte ao normal. Então, não se assustem", finalizou, dando uma gargalhada.

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