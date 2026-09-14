Evair de Melo defende afastamento imediato de Moraes e transparência sobre caso Master

Candidato ao Senado pelo Republicanos, o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) disse que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) foi causada por um avanço dessa Corte sobre o Poder Legislativo e pelas decisões "obscuras lideradas pelo ministro Alexandre de Moraes". Para ele, não há dúvidas do envolvimento do magistrado com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Com base nisso, Evair disse que, caso seja eleito para o Senado nas Eleições 2026, defenderá o impeachment do ministro do STF.





"Se eu for senador, eu votaria sim pelo afastamento imediato do ministro Moraes. Espero que Fachin [Edson Fachin, presidente do Supremo] possa tirar as prerrogativas de decisão de Moraes e tenho cobrado muito para que Alcolumbre [Davi Alcolumbre, presidente do Senado] instale logo o processo de investigação para que toda verdade possa transparecer. [...] Moraes precisa, sim, ser afastado, pelo bem da República", destacou.





A afirmação de Evair de Melo foi feita durante a série de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao Senado na manhã desta segunda-feira (14), na sede da Rede Gazeta.





O deputado federal ainda classificou Vorcaro como um mafioso e afirmou que Moraes está comprovadamente envolvido com essa "máfia" liderada pelo ex-banqueiro. O parlamentar disse que há uma omissão histórica do Senado em exercer papel fiscalizador e regulador dos outros Poderes, o que teria permitido o "avanço" do STF.





"Tenho sido crítico ao STF desde 2019. Já tinha alertado que o STF estava avançando sobre os outros Poderes e tinha decisões obscuras, lideradas pelo ministro Moraes. Agora, temos provas contundentes e inquestionáveis do envolvimento de Moraes com a máfia, porque Vorcaro tem ares de máfia. Então, fica insustentável sua continuidade", declarou.





Ainda sobre o envolvimento de autoridades com Vorcaro, o candidato foi questionado sobre o caso do filme "Dark Horse", que trata da história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo investigações da Polícia Federal, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e candidato do PL à Presidência da República, teria pedido dinheiro ao ex-banqueiro para bancar a produção cinematográfica.





Sobre este cenário, Evair defendeu a transparência, dizendo que "nem todas as ações do Banco Master foram criminosas". "O que vai revelar isso serão a boa investigação e a transparência dos fatos. Só com a abertura de tudo vamos separar o joio do trigo e saber o que é crime e o que não é crime."