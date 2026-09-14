Casagrande defende investigação e eventual afastamento de ministros do STF

Em sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (14), o ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), que tenta uma vaga no Senado nas eleições deste ano, defendeu abertura de investigação e eventual afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso da comprovação de envolvimento em irregularidades.
O posicionamento do ex-mandatário ocorreu ao responder sobre como tem acompanhado a atual crise na Suprema Corte, após relatórios da Polícia Federal (PF) revelar diálogos entre o ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
“Nossa primeira preocupação é que o STF abra investigação. E caso eleito, vou defender a abertura de investigação. Caso tudo que tem saído na imprensa seja comprovado, as providências precisam ser tomadas”, afirmou Casagrande.
Na continuação de sua resposta sobre o STF, o socialista chegou a afirmar que a Corte, hoje, faz “um debate de baixo nível”. Ao concluir seu entendimento sobre o tema, o ex-governador reiterou que terá como uma de suas bandeiras no Senado a investigação e punição de ministros envolvidos em irregularidades.
Ainda de acordo com Casagrande, a reforma do Poder Judiciário é essencial para que os tribunais voltem a ter a confiança da população.
Ao falar sobre os penduricalhos pagos no âmbito do Poder Judiciário, o candidato disse que as medidas que têm sido tomadas no país visando à redução de despesas também precisam alcançar quem recebe supersalários.
No recorte sobre economia, Casagrande foi indagado sobre os impactos do escândalo da Apex em sua candidatura, principalmente pelo fato de seu filho, Victor Casagrande, integrar o quadro societário da empresa.
Para o socialista, o caso não acarretará prejuízos ao seu projeto de se eleger senador pelo Espírito Santo, uma vez que, segundo ele, trata-se de uma crise no setor privado.
“Esse é um assunto privado. Meu filho tem apenas 1% na sociedade da Apex. Tenho plena convicção de quem fez a gestão temerária pagará por isso”, disse.
Ainda na sabatina desta segunda-feira, Casagrande defendeu tributações maiores para as operações com bets. Na proposta do ex-governador, os recursos recebidos por meio de maior tributação das apostas devem ser destinados para a saúde.
Para o mesmo tema, o candidato ainda defende criação de cadastro nacional de apostadores e restrição de publicidade envolvendo bets.
Na segurança pública, Casagrande disse ser defensor da redução da maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos, em caso de crimes hediondos. “A pessoa tem 16 anos e comete crime violento, tem que pagar”, afirmou o socialista, sobre a proposta que tramita no Congresso.
Combate às organizações criminosas e enfrentamento à violência doméstica também integram o rol de bandeiras que o candidato disse que defenderá caso eleito senador em outubro.