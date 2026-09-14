Casagrande defende investigação e eventual afastamento de ministros do STF

Em sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (14), o ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), que tenta uma vaga no Senado nas eleições deste ano, defendeu abertura de investigação e eventual afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso da comprovação de envolvimento em irregularidades.





O posicionamento do ex-mandatário ocorreu ao responder sobre como tem acompanhado a atual crise na Suprema Corte, após relatórios da Polícia Federal (PF) revelar diálogos entre o ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.





“Nossa primeira preocupação é que o STF abra investigação. E caso eleito, vou defender a abertura de investigação. Caso tudo que tem saído na imprensa seja comprovado, as providências precisam ser tomadas”, afirmou Casagrande.





Na continuação de sua resposta sobre o STF, o socialista chegou a afirmar que a Corte, hoje, faz “um debate de baixo nível”. Ao concluir seu entendimento sobre o tema, o ex-governador reiterou que terá como uma de suas bandeiras no Senado a investigação e punição de ministros envolvidos em irregularidades.





Ainda de acordo com Casagrande, a reforma do Poder Judiciário é essencial para que os tribunais voltem a ter a confiança da população.





Ao falar sobre os penduricalhos pagos no âmbito do Poder Judiciário, o candidato disse que as medidas que têm sido tomadas no país visando à redução de despesas também precisam alcançar quem recebe supersalários.