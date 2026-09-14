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Quem é Cezinha de Madureira, deputado federal do PL alvo da Polícia Federal

Operação apura suspeita de 'práticas dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro'.

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 10:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 set 2026 às 10:34
Imagem BBC Brasil
O deputado Cezinha de Madureira (PL) Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputado

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (14/09), a terceira fase da Operação Transparência, que apura a suspeita de "práticas dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro".

A BBC News Brasil apurou que um dos alvos é o deputado federal Cezinha de Madureira, que se elegeu por São Paulo e é filiado ao Partido Liberal, o PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, Flávio Bolsonaro.

A operação, segundo nota que a polícia enviou à imprensa, é um desdobramento de uma "investigação iniciada em dezembro de 2025 para apurar irregularidades na destinação de emendas parlamentares".

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, no Distrito Federal e em São Paulo.

"As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais", diz a nota.

A PF acrescentou ainda que "não há elementos que indiquem a participação de integrantes do poder Judiciário nos fatos apurados".

Quem ele é

Cezinha de Madureira é o nome político de Antônio Cezar Correia Freire. Nascido na Bahia, ele começou a carreira como radialista e entrou na política em São Paulo.

Foi eleito deputado estadual em 2014, para um mandato entre 2015 e 2019. No mesmo ano em que deixou a Assembleia Legislativa, foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados. Desde então, exerce o mandato de deputado federal e foi reeleito em 2022.

O apelido pelo qual ficou conhecido está ligado à sua atuação na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, uma das maiores comunidades evangélicas do país.

Cezinha é próximo da cúpula da igreja, liderada pelo bispo Samuel Ferreira, e construiu parte de sua trajetória política a partir dessa rede de influência no meio evangélico.

Na Câmara, Cezinha se tornou um dos representantes da bancada evangélica e passou a atuar em pautas de interesse do segmento.

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