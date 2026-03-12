Sistema binário

Rodovia do Sol vai virar mão única a partir da próxima semana em Vila Velha

Mudança altera sentido das vias na região de Itaparica a partir de segunda-feira (16) e obras vão modificar estrutura da Rodovia do Sol

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:03

Um novo sistema binário de trânsito envolvendo a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro, na região de Itaparica, em Vila Velha, começa a funcionar a partir das 5 horas da manhã da ´róxima segunda-feira (16) na região de Itaparica. A mudança prevê que as duas vias passem a operar em sentidos únicos.

Com a alteração, a Avenida Saturnino Rangel Mauro vai ter fluxo no sentido Guarapari, enquanto a Rodovia do Sol seguirá no sentido da Terceira Ponte.

Rodovia do Sol terá faixa bloqueada nesta 6ª feira à noite para obra do Binário Crédito: Divulgação | PMVV

Mais obras

Também na segunda-feira terão início as obras de adequação da Rodovia do Sol para a implantação do novo modelo de circulação. A principal intervenção será a retirada do canteiro central para permitir a ampliação da pista. Os serviços serão realizados durante o dia por causa do barulho das máquinas.

Os trabalhos começam nas proximidades do antigo Hospital Santa Mônica e avançam em direção ao Boulevard Shopping. Conforme a obra for avançando, as faixas próximas ao canteiro central serão bloqueadas gradualmente por trechos.

Durante a retirada do canteiro central, a Rodovia do Sol continuará funcionando com duas faixas de rolamento. Após a conclusão dessa etapa e das demais intervenções, a via passará a contar com quatro faixas no sentido da Terceira Ponte.

Mesmo durante as obras, o trânsito local de moradores e comerciantes continuará liberado pela Rodovia do Sol no sentido Guarapari. Agentes de trânsito estarão na região para orientar motoristas, e o local contará com sinalização.

Com as mudanças, motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela área. Como alternativa, também é possível utilizar as vias da orla de Itaparica.

Para quem sai do bairro Jockey de Itaparica pela Rua Dylio Penedo, a orientação é acessar a Rua Coronel Otto Filho para chegar à orla. Já os motoristas que seguem até o final da Avenida Saturnino Rangel Mauro deverão acessar a Rodovia do Sol pela Avenida Dylio Penedo, fazendo a conversão à esquerda.

