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R$ 31 milhões

Vila Velha deve desapropriar 35 lotes para obra de corredor exclusivo

Áreas somam mais de 16 mil m² e estão próximas às Avenidas Gonçalves Lêdo e Carioca; número de imóveis ainda pode mudar após o projeto executivo

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 13:43

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

11 set 2026 às 13:43
Em vermelho está destacado o traçado para os corredores de ônibus, da Avenida Carioca à Avenida Carlos Lindenberg. E a linha azul marca o percurso da ciclovia, entre o Terminal Vila Velha e a Prainha.
Em vermelho está destacado o traçado para os corredores de ônibus, da Avenida Carioca à Avenida Carlos Lindenberg. As áreas a serem desapropriadas estão nesse trajeto. Reprodução

A Prefeitura de Vila Velha prevê desapropriar 35 lotes para viabilizar a construção de 7,5 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus entre a Terceira Ponte e a Avenida Carlos Lindenberg. As áreas, que somam mais de 16 mil m², foram avaliadas em quase R$ 31 milhões pela Caixa Econômica Federal. O número de imóveis, porém, ainda é preliminar e poderá mudar após a elaboração do projeto executivo.

O valor das desapropriações não está incluído nos R$ 65,7 milhões previstos para a execução da obra. Será de responsabilidade da administração municipal negociar com os proprietários dos lotes, buscando a “aquisição consensual” entre as partes, além de arcar com os custos das indenizações. Essas informações estão presentes nos documentos que integram o edital de licitação da obra, cujas propostas serão abertas em 11 de novembro deste ano.

Município assume desapropriações

Segundo o edital, o “município assumirá integralmente a responsabilidade pela condução dos processos administrativos e/ou judiciais de desapropriação”.


O documento também estabelece que a prefeitura ficará responsável pelas “tratativas de desocupação dos imóveis identificados como necessários à execução das obras previstas no referido projeto, incluindo os custos decorrentes das indenizações devidas aos proprietários e/ou possuidores” dos lotes de interesse.

R$ 31 milhões 

Valor de mercado calculado pela Caixa Econômica para os 35 lotes previstos para desapropriação

Os documentos revelam o valor total estimado para as desapropriações a partir de um relatório técnico de avaliação elaborado pela Caixa Econômica Federal em julho de 2026. Os 35 lotes urbanos têm área total superior a 16 mil m², e o valor de mercado estimado é de quase R$ 31 milhões. O relatório técnico considera um intervalo admissível, nas negociações dos imóveis, entre R$ 29,5 milhões e R$ 32,6 milhões.


Os documentos identificam 41 áreas de interesse da prefeitura para desapropriação, embora a previsão seja de desapropriação de 35 lotes. Isso ocorre porque um mesmo lote pode ter mais de uma área de interesse. Além disso, há áreas públicas ou de domínio misto que não entram na lista dos lotes a serem desapropriados.

Duas avenidas concentram as desapropriações

Na antiga Avenida Carioca, para quem segue em direção à Terceira Ponte, foram mapeadas 11 áreas para desapropriação pelo projeto da Prefeitura de Vila Velha. Outras cinco áreas, próximas ao Sítio Batalha — no sentido oposto, de quem chega a Vila Velha pela Terceira Ponte — também estão incluídas no levantamento.


Mais adiante, na Avenida Gonçalves Lêdo, outras 23 áreas compõem a lista, todas no trecho final de conexão dessa via com a Avenida Carlos Lindenberg, na Glória. A região inclui as ruas Silva Xavier, Joaquim Nabuco, Maria Camata e Antônio Roberto Feitosa, além da Avenida Aurélio Puppim.

Obras de tamponamento do Canal da Costa
Cobertura do Canal da Costa, na Avenida Carioca, não faz parte do projeto de construção dos corredores exclusivos para ônibus, ligando a Terceira Ponte com a Avenida Carlos Lindenberg. Fernando Madeira
Corredor de 7,5 km e ciclovia até a Prainha

Para a construção dos 7,5 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus, ampliando o número de faixas nas vias que ligam a Terceira Ponte com a Avenida Carlos Lindenberg, o edital da Prefeitura de Vila Velha prevê um investimento de R$ 65,7 milhões, com 900 dias (cerca de 30 meses) para realização da obra.


O projeto dos corredores também inclui a construção de uma ciclovia de 1,5 quilômetro de extensão, do Terminal de Vila Velha até o Parque da Prainha, além de seis estações de ônibus que serão construídas no trecho dos corredores exclusivos: quatro na Avenida Gonçalves Lêdo e dois na antiga Avenida Carioca. O projeto, porém, não inclui o tamponamento do Canal da Costa, como explicado pela secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, para A Gazeta.

A obra, que está contemplada pelo Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal, tem um investimento total estimado de R$ 143,2 milhões.
Projeto executivo vai definir áreas a serem desapropriadas

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as áreas indicadas no edital correspondem a um mapeamento preliminar das regiões de interesse para a implantação dos corredores de ônibus.


Dessa forma, segundo o município, a definição exata dos imóveis que eventualmente precisarão ser desapropriados virá a partir do projeto executivo, que será elaborado pela empresa vencedora da licitação. Essa etapa, afirma a prefeitura, é que vai definir os limites e as necessidades reais da intervenção.

O município explica, ainda, que as desapropriações serão realizadas de forma gradual, conforme a necessidade identificada no projeto e o avanço da obra. Reforça também que as desapropriações, assim como as avaliações e negociações com os proprietários, serão de responsabilidade da Prefeitura, seguindo os procedimentos previstos na legislação.


Por fim, a administração pública explicou que os valores e quantitativos apresentados nos estudos do edital são, neste momento, estimativas preliminares e não representam uma definição final das áreas a serem desapropriadas.

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