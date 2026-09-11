Vila Velha deve desapropriar 35 lotes para obra de corredor exclusivo

Os documentos revelam o valor total estimado para as desapropriações a partir de um relatório técnico de avaliação elaborado pela Caixa Econômica Federal em julho de 2026. Os 35 lotes urbanos têm área total superior a 16 mil m², e o valor de mercado estimado é de quase R$ 31 milhões. O relatório técnico considera um intervalo admissível, nas negociações dos imóveis, entre R$ 29,5 milhões e R$ 32,6 milhões.





Os documentos identificam 41 áreas de interesse da prefeitura para desapropriação, embora a previsão seja de desapropriação de 35 lotes. Isso ocorre porque um mesmo lote pode ter mais de uma área de interesse. Além disso, há áreas públicas ou de domínio misto que não entram na lista dos lotes a serem desapropriados.