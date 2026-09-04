Vila Velha amplia telemedicina com atendimentos aos sábados e domingos

Os serviços de telemedicina ofertados pelo município de Vila Velha vão passar a oferecer consultas aos finais de semana, com cerca de 180 vagas para atendimentos das 8h às 19h.





Para este sábado (5) e domingo (6), os agendamentos serão liberados nesta sexta-feira (4), às 15h, pelo site da Prefeitura (clique aqui). As consultas são realizadas por médicos generalistas e podem resultar em receita, solicitação de exames ou atestado, quando houver indicação médica. Os documentos são disponibilizados em formato eletrônico.





Para utilizar o serviço, o morador precisa estar cadastrado na Unidade de Saúde de referência e ter um celular, computador ou outro dispositivo com acesso à internet e à câmera. A consulta é realizada por vídeo e, para que o atendimento ocorra de forma adequada, é importante que o paciente esteja em um ambiente reservado e tranquilo, além de usar uma vestimenta adequada para a consulta médica.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o serviço não substitui o atendimento presencial nas Unidades de Saúde. A proposta é oferecer uma alternativa para situações que podem ser avaliadas por meio de consulta médica online.