Nem semente, nem rega: o problema da sua horta pode estar escondido no solo

No fim, uma horta produtiva depende de todo esse conjunto de elementos, cada um com sua devida importância – e o solo precisa ser tratado como parte ativa desse processo. Quando recebe os cuidados necessários, ele cria melhores condições para que as plantas cresçam, utilizem água e nutrientes e cheguem à colheita mais vigorosas. “A maior lição que uma horta ensina é que a produtividade começa muito antes da primeira semente ser colocada no canteiro”, finaliza Valter Casarin.