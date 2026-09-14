Os anticorpos que atravessam a placenta: como vacina da mãe protege o bebê antes mesmo do parto

Um estudo publicado na revista científica PLOS ONE, que mapeou boatos especificamente sobre essa vacina em 52 países, ajuda a entender o cenário: o Brasil aparece em terceiro lugar entre os países que mais os produziram, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia — o que não significa que a desinformação seja a única causa da cobertura mais baixa, mas ajuda a explicar por que essa é, das quatro vacinas, a que mais resiste ao avanço.