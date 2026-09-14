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Moda

LOC: como é a técnica que dá mais definição e hidratação para os cachos

Método combina líquido, óleo e creme em uma sequência de finalização mais potente para os fios
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 16:54

A técnica LOC combina produtos diferentes para garantir cachos mais definidos e hidratados (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
A técnica LOC combina produtos diferentes para garantir cachos mais definidos e hidratados Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

A busca por cachos definidos, hidratados e com menos frizz tem uma nova aliada: a técnica LOC, que corresponde a líquido, óleo e creme. O diferencial desse método é apostar em produtos de texturas diferentes, pois sua combinação facilita a distribuição dos produtos pelo comprimento e contribui para um aspecto mais nutrido dos cachos.

Cremes, gelatinas e ativadores de cachos são aplicados no passo final para definir e modelar os cabelos (Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock)
Cremes, gelatinas e ativadores de cachos são aplicados no passo final para definir e modelar os cabelos Crédito: Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock

Como fazer a técnica LOC

Como indica a sigla, o primeiro passo é o líquido. Com os cabelos limpos e úmidos, umedeça os fios diretamente com água ou usando um borrifador em spray. Quanto mais molhado, melhor para receber os próximos produtos. Depois, vem a etapa do óleo . A aplicação deve ser feita do comprimento às pontas, mecha a mecha, em pequena quantidade de produto. O excesso, especialmente em fios finos ou com a raiz mais oleosa, pode deixar o cabelo pesado e reduzir o volume.

O maior segredo, como aponta a cabeleireira que integra o time responsável pelo curso de cachos e crespos do Instituto Embelleze Claudia Fernandes, é entender as necessidades do próprio fio e testar a quantidade de óleo pouco a pouco. Espere alguns instantes e passe para a próxima etapa.

Por fim, aplique o creme de pentear. “Gelatinas e ativadores de cachos também podem ser usados e entram nessa etapa”, ensina Claudia Fernandes. O produto pode ser distribuído com as mãos, depois escolha a técnica de estilização que mais se adapte ao seu cabelo, como a fitagem ou dedoliss para estimular a formação das mechas. Amasse os fios de baixo para cima com uma toalha de superfície lisa e deixe o cabelo secar naturalmente ou use um secador com difusor.

Resultado varia conforme o cabelo

Cabelos mais secos e porosos podem se beneficiar da combinação, enquanto fios finos, ondulados ou com tendência à oleosidade podem ficar pesados com a aplicação de óleo e creme.

Além disso, a quantidade de produto também interfere no resultado. Ela deve ser ajustada de acordo com a densidade, o comprimento e o nível de porosidade e ressecamento do cabelo. A técnica pode ajudar no day after , no entanto, para evitar acúmulo de produto, a profissional indica apenas borrifar água e um creme mais leve, sem repetir todas as etapas.

Por Juliana Vaz

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