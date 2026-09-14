LOC: como é a técnica que dá mais definição e hidratação para os cachos

Por fim, aplique o creme de pentear. “Gelatinas e ativadores de cachos também podem ser usados e entram nessa etapa”, ensina Claudia Fernandes. O produto pode ser distribuído com as mãos, depois escolha a técnica de estilização que mais se adapte ao seu cabelo, como a fitagem ou dedoliss para estimular a formação das mechas. Amasse os fios de baixo para cima com uma toalha de superfície lisa e deixe o cabelo secar naturalmente ou use um secador com difusor.